Marsicovetere scenario dell’Europeo U18 maschile di pallavolo

La Confederazione Europea di pallavolo, sulla base dei documenti forniti dalla Federazione Italiana Pallavolo e dalle autorità nazionali, ha confermato all’Italia l’organizzazione del Campionato Europeo under 18 maschile, che si svolgerà a Marsicovetere e Lecce dal 5 al 13 settembre 2020.

La priorità della Fipav e della CEV sarà ovviamente quella di tutelare il benessere e la salute di tutti i partecipanti alla rassegna continentale U18, attraverso un rigoroso e dettagliato protocollo concordato con la CEV.

In questi giorni la nazionale di Vincenzo Fanizza, giunta a Marsicovetere, lavorerà in vista dell’Europeo con un gruppo formato da sedici atleti fino al 4 settembre. Dei sedici convocati, in dodici prenderanno poi parte all’Europeo.

Le urne della CEV hanno infatti inserito l’Italia nel girone I insieme a Turchia, Belgio, Bulgaria, Slovacchia, Finlandia mentre nel girone II, in programma a Lecce si incontreranno i campioni in carica della Germania insieme a Repubblica Ceca, Russia, Francia, Germania, Bielorussia, Polonia.







Dalla prima fase con gironi all’italiana, che si giocherà dal 5 al 10 settembre, le prime due di ogni girone avranno accesso alle semifinali e finali (1/2 e 3/4) che si giocheranno a Lecce il 12 e 13 settembre. La terza e la quarta classificata dei due gironi scenderanno in campo a Marsicovetere, sempre nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 settembre, per aggiudicarsi le posizioni dal quinto all’ottavo posto utili per la qualificazione al prossimo mondiale e all’EYOF.

Questa la lista degli atleti convocati: Cosimo Balestra (Green Volley Francavilla); Mattia Boninfante (Volley Treviso); Federico Ciardo (Pallavolo Azzurra Alessano); Gabriele D’Ambrosio (Volley Parella); Ambrose Ionut (Lube Volley); Gabriele Laurenzano (Materdomini Castellana); Mattia Orioli (Robur Costa Ravenna); Alessandro Pisoni, Gianluca Rossi, Nicolò Volpe (Vero Volley Monza); Luca Porro, Marco Zoratti (Colombo Genova); Francesco Quagliozzi (Roma 7 volley); Federico Bonacchi, Matteo Staforini (Power Volley); Ranieri Truocchio (Modena Volley).