Marsico Nuovo, chiarimento delle rappresentanti di classe della scuola elementare

Riceviamo e pubblichiamo una richiesta di chiarimento a nome di cinque rappresentanti di classe della Scuola Elementare di Marsico Nuovo.

In relazione all’articolo “Marsico Nuovo, genitori scrivono a dirigente scolastico: Ci risponda sul servizio mensa e sulla modifica dell’orario“ pubblicato ieri, 9 Dicembre, su questo giornale, le rappresentanti ci mettono a conoscenza del fatto che i genitori che hanno contattato la nostra redazione lo hanno fatto a titolo personale e che non esisterebbe alcun “Comitato” di genitori.

Per quanto riguarda le istanze (documenti ufficiali allegati all’articolo) che pure confermano di aver promosso e firmato, ci tengono a precisare di non aver autorizzato a loro nome la pubblicazione di tali contenuti su questo giornale.

Le cinque rappresentanti, in chiusura, forniscono anche un aggiornamento rispetto alla situazione del servizio mensa, informando di aver incontrato ieri mattina il prof. Vincenzo Di Tuccio e la maestra Rosanna Corleto proprio con l’obiettivo di risolvere i problemi relativi al servizio mensa.

Pubblichiamo qui di seguito il testo della nota firmata dalle cinque rappresentanti di classe.

Le rappresentanti dei genitori della scuola elementare di Marsico Nuovo chiedono alla redazione di codesto giornale che venga pubblicata una rettifica, o chiarimento, all’articolo del 9 c.m. riguardante la mensa scolastica di Marsico Nuovo in quanto, come promotrici e firmatarie dell’istanza nominata in questo articolo,non hanno autorizzato nessuno a contattare a loro nome questa redazione. Fanno inoltre presente che non esiste nessun comitato genitori, o almeno loro non ne sono a conoscenza. Informano inoltre la redazione che il prof. Vincenzo Di Tuccio e la maestra Rosanna Corleto , in qualità di vicepreside e responsabile di plesso, la mattina del 9 cm hanno incontrato i rappresentanti dei genitori per risolvere i problemi inerenti l’organizzazione della mensa.

Marsico Nuovo li 10.12.2020

Maria Carmela Boero

Eleonora D’Agrosa

Angela Lombardi

Cinzia Sabatella

Marisa Votta