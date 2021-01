Maratea: la Guardia di Finanza denuncia 4 persone per false dichiarazioni per beneficiare del Reddito di Cittadinanza

Avevano prodotto false dichiarazioni per beneficiare del Reddito di Cittadinanza. Per questo motivo quattro persone residenti nel Lagonegrese sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria dai finanzieri della cittadina tirrenica. I controlli, effettuati per verificare la regolarità delle richieste presentate, hanno evidenziato diverse irregolarità ed omissioni nella presentazione delle domande. Nel corso delle indagini le Fiamme Gialle hanno scoperto che una delle persone denunciate non aveva comunicato la propria assunzione a tempo determinato continuando a percepire l’indennità del reddito di cittadinanza. In altri tre casi, è stato accertato che i beneficiari della misura di contrasto alla povertà, erano assidui frequentatori di piattaforme di gioco on-line grazie alle quali hanno movimentato somme di denaro per circa 250.000 euro omettendo di comunicare la variazione della propria posizione reddituale. A seguito dell’iter giudiziario, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite

Potrebbe interessarti