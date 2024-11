Lunedì 25 novembre inizieranno a Tramutola i corsi dell’I.T.S. Academy per 23 iscritti e 15 uditori

Scuola e mondo del lavoro finalmente uniti a Tramutola. Lunedì 25 novembre avranno inizio le attività dell’I.T.S. Academy Basilicata.

Il 28 ottobre scorso è stata una giornata storica per la comunità di Tramutola grazie alla consegna ufficiale della sede locale dell’ITS Academy per ospitare le attività didattiche che garantiranno una alta formazione tecnica per i giovani del territorio.

Ora, con grande soddisfazione, annunciamo finalmente l’inizio, il prossimo 25 novembre, dei corsi d’istruzione superiore dell’I.T.S. a conclusione di un iter amministrativo che abbiamo voluto intraprendere per candidare Tramutola come punto di riferimento per la formazione avanzata nelle tecnologie emergenti e l’inizio di una importante fase di crescita per i professionisti del futuro.

Saranno 23 gli studenti – scelti con le selezioni del 18 e 21 ottobre 2024 – iscritti al corso di I e II livello in TECNICO SUPERIORE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI che lunedì 25 novembre varcheranno alle ore 8.30 i cancelli della ex scuola materna di Tramutola in via Mazzini per seguire un percorso di studi teorici e pratici che conferirà loro, dopo i due anni di frequenza, il diploma da Tecnico Superiore dell’Efficienza Energetica degli Impianti. Questo permetterà agli stessi di immettersi subito nel mondo del lavoro o di proseguire il percorso di studi presso università convenzionate, con l’agevolazione di aver raggiunto già 120 CFU, conseguendo così la Laurea Triennale in Ingegneria Civile Ambientale.

A questi 23 iscritti si aggiungono altri 15 giovani ammessi come idonei uditori

Finalmente Mondo della Scuola e Mondo del Lavoro saranno uniti a Tramutola in un progetto voluto da questa Amministrazione che ha scelto di collocare sul territorio comunale una Istituzione che guarda al futuro e che ha come fine quello di predisporre le giovani generazioni ad intraprendere ruoli e funzioni con alto profilo professionale nell’ambito delle tecnologie di efficientamento energetico, settore, questo, di assoluto valore strategico per il futuro di noi tutti.

