Lucanum crea gli stickers per chattare alla lucana

Con Lucanum la Basilicata è raccontata in un gioco, in un’app, nelle carte, nei cartoni animati ed ora nelle chat di tutti i giorni grazie ad un set di 30 stickers che raccontano alcuni elementi della nostra amata terra.

La Lucania ricca di enogastronomia, storia e tradizioni entra quindi nei whatsapp di tutti i telefoni grazie alla nuova iniziativa della PMI innovativa iInformatica Srl in sinergia con il comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata.

Un pacchetto di stickers (adesivi digitali per chattare) realizzati dalla mano dell’artista ferrandinese Alessandro D’Alcantara, da pochi giorni laureato con lode all’Accademia delle Belle Arti di Bari, in sinergia con Antonio Ruoto, responsabile della comunicazione aziendale e dell’informatico innovativo Michele Di Lecce. I 30 “elements” rappresentano: le Dolomiti Lucane, il fagiolo di Sarconi,

il pane di Matera, il Cristo Redentore di Maratea, i castelli di Lagopesole e di Melfi, il Cucibocca di Montescaglioso, San Gerardo Maiella, la Madonna di Viggiano, il Tempio di Hera di Metaponto, il fico secco di Miglionico, la fragola del Metapontino, il pino Loricato del Pollino, l’oliva di Ferrandina, la Cattedrale di Acerenza, i Laghi di Monticchio, il poeta Orazio, la pacchiana di Pisticci, i formaggi lucani, il ponte Musmeci, la chiesa Diruta di Grottole, il caciocavallo podolico impiccato, i palmenti e le cantine, il peperone crusco, il Maggio di Accettura, l’Aglianico del Vulture, il Brigante Carmine Crocco, i Sassi di Matera, i Calanchi ed il cece nero di Tolve.

“E’ un nuovo regalo per il nostro territorio, che consentirà a tutti di conversare digitalmente in modo simpatico e originale, scambiandosi elementi lucani nelle chat di ogni giorno. Le chat dei lucani saranno grazie ai nostri stickers caratterizzate da una fortissima identità territoriale che sarà da ulteriore veicolo di promozione per la Basilicata” dicono Vito Santarcangelo ideatore dell’iniziativa e amministratore di iInformatica e Rocco Franciosa Presidente Comitato regionale Pro Loco Unpli della Basilicata che ci preannunciano prossimamente l’arrivo di ulteriori set di adesivi territoriali.

app Lucanum ( link Il pacchetto di stickers disponibile gratuitamente nell’( link http://bit.ly/lucanum_stickers ) è stato lanciato con sulle pagine facebook Lucanum e Pro Loco Unpli Basilicata suscitando grande interesse e ammirazione.

Una volta scaricato per poter importarlo in whatsapp è sufficiente utilizzare Sticker Maker (disponibile per iOS e Android).

Non resta che iniziare a conversare con gli elementi lucani!