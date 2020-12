Lucania è “Terra da Cammenà”. Storie lucane cantate e fotografate

“Trame” che si intrecciano e raccontano di una umanità da proteggere. L’accoglienza è appunto nello SPAZIO “Trame” ex Maglificio dell’ANTICA FILANDA DE ROSA, Ambasciatore nonché autore di buona parte delle illustrazioni del libro, Francesco La Centra che introduce al valore del prodotto editoriale fresco di stampa “Terra da Cammenà“ da il titolo all’omonimo Album musicale dei Renanera, Trame di Storie come fili di una stessa tela nel libro-album della band Lucana.

I Renanera, nei loro brani sono l’espressione naturale di una terra arcana, narrata con l’ordigno degli artisti che hanno fatto della propria appartenenza l’abito di scena, narrazioni di una terra nera, spesso aspra ma verace, ancora poco illuminata, che ripercorrono nei solchi e nei suoni scuri della voce graffiante di Una De Rosa, con i ritmi contagiosi che svelano i rumori dell’anima, anima oscura che si rivela anche nelle intense immagini fotografiche di un Bianco e Nero drammatico, in questo loro libro inedito che consente diverse fruizioni multimediali, con un tocco futurista del racconto ancestrale.

L’album-libro di 98 pagine ha diverse chiavi di lettura, visivo- uditivo, leggere ed ascoltare, immergersi nelle suggestive immagini, accompagnati da 18 canzoni inquadrando con lo smartphone un QR code, un’ora e più di musica. L’approfondimento dei testi dei brani è nelle immagini che li accompagnano, chiari riferimenti in circa 70 scatti d’autore in bianco e nero che fanno parte di 2 set fotografici, il primo affidato al fotografo antropologico Francesco La Centra e l’altro al fotografo Federico Cataldi, anche regista della docu-fiction «Voci di una terra: Basilicata», andata in onda su Rai Storia e Rai Italia con molte delle musiche dei Renanera . Questo nuovo lavoro editoriale è pubblicato da Brigante EDITORE.

Che sia il suggerimento di cui si è in cerca per un regalo di Natale completo ed emozionante o anche da infilare nella calza all’Epifania.

Carmen De Rosa

L’album-libro è acquistabile su ordinazione presso Brigante Editore Tel. 0973.41331 – dhjbri@tin.it http://www.renanera.it/store.html