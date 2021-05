Lucani nel Mondo, insediamento Commissione regionale

L’insediamento della Commissione regionale dei Lucani nel Mondo, XI Legislatura, si terrà in video conferenza, domani sabato 22 maggio 2021.

“In occasione della Giornata dedicata ai Lucani nel mondo – afferma il presidente del Consiglio regionale della Basilicata e presidente della commissione CRLM, Carmine Cicala – ho voluto cogliere l’occasione per riunire per la prima volta, in questa undicesima legislatura, la Commissione regionale dei Lucani nel mondo”.

Dopo le comunicazioni del Presidente Cicala e i saluti istituzionali dei vice presidenti Leggieri e Vizziello, si passerà alla approvazione dell’impegno contabile in favore delle associazioni e federazioni. Sarà quindi la volta della elezione del Comitato esecutivo della Commissione regionale Lucani nel mondo e relativo risultato delle elezioni.

Proprio in concomitanza con la Giornata dei Lucani nel Mondo, l’Associazione lucana di Reggio Emilia ha organizzato, in collaborazione con 12 TV locali di 13 regioni diverse, di cui una che trasmette in ambito nazionale, la messa in onda del docufilm “Matera Plovdiv la retta via della cultura”, prodotto dalla Tarantella Lucana e da “Le mappe di ghiga”, con la regia di Isabella Trovato e idea e sceneggiatura di Donato Vena (Presidente del sodalizio lucano). Il docufilm, che nasce come idea nella precedente Commissione Lucani nel Mondo e che vede anche il patrocinio della Regione Basilicata, sarà visibile nella nostra regione su TRM Art canale 626 alle ore 21; Delta TV canale 78 alle ore 21; e canale 254 (la Grande Italia) alle ore 16:30.