L’Ospedale di Villa d’Agri avrà un ambulatorio di chirurgia senologica

Il direttore generale dell’azienda ospedaliera regionale “San Carlo” di Potenza, Giuseppe Spera, ha annunciato che è stato “dato avvio all’ambulatorio di chirurgia senologica nell’ospedale ‘San Pio da Pietrelcina’ di Villa d’Agri” di Marsicovetere.

Nell’ambulatorio “potranno essere effettuate prime visite o controlli, il secondo e il quarto giovedì di ogni mese.

L’attivazione delle prestazioni ambulatoriali – ha aggiunto Spera – rappresenta un primo tassello di un intervento più ampio, che porterà a breve nei presidi ospedalieri le attività ambulatoriali dell’intero dipartimento onco-ematologico. Sono particolarmente soddisfatto del lavoro che da mesi si sta effettuando, nonostante la pandemia, in tutte le sedi dell’Azienda, per merito delle indiscutibili professionalità e umanità del personale sanitario, per il rafforzamento delle attività già espletate e per l’attivazione di nuove, in un’ottica di sussidiarietà e diversificazione della offerta”.

(FONTE ANSA)