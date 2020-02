L’Orsa Viggiano ferma il Taranto e ipoteca la salvezza [Interviste video]

Un altro grande risultato da parte dell’Orsa Viggiano che nella sua tana ferma, sul 6-6, la corazzata Taranto C5 rovinandogli la festa del primato solitario almeno per qualche settimana (ora gli ionici sono a pari punti con il Bernalda Futsal che ha una partita in meno). Nel primo tempo le due squadre si studiano al meglio con i tarantini che attaccano e i lucani che ripartono ottimamente. La squadra di Rispoli nonostante l’espulsione, per somma di gialli, tiene bene il campo e va al riposo sul 2-2. Nella ripresa i lucani giocano meglio ribaltando il 2-4 e portandosi sul 6-4 subendo, dopo sette secondi, il 6-5 che taglia le gambe agli uomini di Rispoli che sono, da quel momento, stremati e che subiscono il 6-6 chiudendo la gara con tanta generosità. Un punto che per l’Orsa Viggiano vale oro e probabilmente la salvezza.

Queste le dichiarazioni, nel post gara, del tecnico neroverde Cesare Rispoli: “Peccato, abbiamo perso due punti: con gli ionici avremmo meritato qualcosa in più ma siamo stati protagonisti di qualche errore di troppo sotto porta. Sul 6-4 per noi e con il loro quinto uomo abbiamo iniziato a sentire la stanchezza. Il pareggio ci sta stretto. Abbiamo perso tre punti in due finali di partite (con il Salerno e con il Taranto)”.

Abbiamo intervistato al microfono di Andrea Mario Rossi il Presidente dell’Orsa Viggiano Siviglia e il portiere Davide Vangieri: