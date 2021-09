Lo “Studio Legale Aiello” offre ai suoi clienti un servizio qualificato

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

Lo Studio Legale Aiello, con sedi a Lagonegro e Sala Consilina è pronto a garantire maggiori servizi, non solo ai privati cittadini, ma anche alle aziende ed Enti pubblici, garantendo professionalità adeguate alle loro esigenze, assicurando in tal modo minore dispendio di energie e di costi e maggiore professionalità, al fine di garantire un servizio eccellente alla portata di tutti.

Quello che propone sul nostro Territorio del Lagonegrese, Potentino e del Vallo di Diano, compreso il Cilento, non è il classico studio, bensì, uno studio, costituito da professionisti altamente qualificati, ciascuno esperto in una determinata area che di seguito verrà indicata.

Specializzato in Scienze Criminolgiche, Penalistiche e in Cybercrime lo Studio Legale Aiello è Professional Partner Avvocati de Il Sole 24 ORE e si avvale di un team di esperti in ambito Biologico Forense – Criminologico – Investigativo per supportare privati, società, imprese, assicurazioni e banche sia al fine di garantirne la sicurezza informatica, la logistica e tutelarle dallo spionaggio industriale sia in ambito civilistico e della consulenza fiscale e del lavoro aziendale grazie alla recente collaborazione con lo Studio C.E.D.O.A. S.r.l.

Lo Studio Legale Aiello fa parte attivamente all’Associazione “il Vallo per la Vita”, il cui Presidente è il Dott. Gaetano Rivelli, psicologo e psicoterapeuta Attività convegnistica sulla tematica del “Cyberbullismo e della Violenza di Genere”.

Giuseppe Aiello AVVOCATO PROFESSIONAL PARTNER 24 ORE – Via Godelmo n. 149 – 84036 Sala Consilina (SA) – 0975 010016 – CELL. 3487549477

Avvocato Penalista del Foro di Lagonegro (PZ) si occupa di Scienze Criminolgiche, Penalistiche e Processualpenalistiche, in particolare di Cybercrime

