Lo stilista di Villa d’Agri Salvatore Vignola su Vogue.it

La redazione di Vogue.it ha raccolto alcune campagne pubblicitarie moda primavera estate 2021 includendo anche il lucano, di Villa d’Agri, Salvatore Vignola.

Ecco ciò che si legge sul sito di Vogue: La campagna primavera estate 2021 di Salvatore Vignola si ispira alla leggenda lucana del Monachicchio, spiritello dispettoso che, secondo la tradizione locale, porta in sé l’anima di un bambino morto prima del battesimo. Gli scatti, realizzati in alcuni tra i luoghi simbolo della Basilicata come il Ponte alla Luna o il Museo delle Tradizioni Locali di Viggiano, raccontano il lungo viaggio di Melina – il nome è quello della nonna di Vignola, che usava narrare la storia al nipote – alla ricerca del Monachicchio. E se si dice che il Monachicchio di Villa d’Agri abiti proprio al Monastero di S. Maria dell’Aspro – un antico convento francescano del XII secolo ora abbandonato – non è un caso che le stampe della collezione raffigurino proprio una serie di miniature medievali di monaci amanuensi.

Foto copyright: Salvatore Vignola + Gloria Torquati