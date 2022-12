Lo Spettacolo comico “Cambia la tua vita con un Ciak” in scena a Viggiano

Mercoledì 4 Gennaio, presso il Teatro Francesco Miggiano di Viggiano, alle ore 19, avrà luogo lo spettacolo comico “Cambia la tua vita con un Ciak”.

L’evento si inserisce all’interno del cartellone delle attività Natalizie “Il Natale a Viggiano 2022” promosso dall’Amministrazione Comunale di Viggiano.

La compagnia teatrale è formata da Simone Gallo, il quale ha partecipato come comico alle trasmissioni “Colorado” (Italia 1) e “Made in Sud” (Rai 2) ;

Gianmarco Cro’ che può vantare all’interno del suo curriculum tante collaborazioni con diversi registi Italiani, tra tutti possiamo citare Vincenzo Salemme.

Federico Nelli ha preso parte all’ultima produzione teatrale di Franco Oppini.

Alessandro Nistri è un giovane astro nascente del panorama teatrale del Lazio.

Qui di seguito, una breve scheda di presentazione dello spettacolo.

“Cambia la tua vita con un ciak” non è una commedia, è molto di più: la massima espressione artistica di tre attori che in scena interpretano tutti i film, le serie e le opere teatrali più importanti che fino ad ora erano solo un sogno, da Amleto fino al cinepanettone passando per la casa di Carta, il Padrino, Scarface, Gomorra, Romanzo Criminale, La grande Bellezza, Kill Bill, ER e molti altri titoli tra i più famosi e conosciuti dal pubblico. Uno spettacolo esilarante, a tratti surreale, con toni di suspence e demenzialità. Una comicità a tutto tondo senza tralasciare alcune chicche e trucchi del mondo dello spettacolo che non tutti conoscono. Un po’ di informazione fa sempre bene. I tre in scena sono alla ricerca del testo perfetto per avere successo, il problema sono i loro obiettivi: Gian è orientato al teatro classico, Federico ambisce alla fama cinematografica mentre Alessandro si venderebbe anche per una televendita di materassi con Mastrota.

C’è poi una figura onirica che li guida passo passo verso l’interpretazione perfetta da Oscar.

Per chi non lo sapesse, noi ci presentiamo cosi!”

L’appuntamento è per Mercoledì 4 GENNAIO a Viggiano (PZ)

TEATRO “Francesco Miggiano” ORE 19

INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI