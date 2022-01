Istituzione dello psicologo presso gli istituti scolastici. Proposta di Braia e Polese in seno al Consiglio Regionale

Viva soddisfazione per Ilenia Magaldi, Segretaria dei Giovani Lucani di Italia Viva, in merito all’argomento toccato alcune settimane addietro in merito all’importanza, per i ragazzi, di una figura di supporto psicologico, soprattutto dopo la pandemia.

Si ritiene soddisfatta del lavoro del gruppo politico di Italia Viva Basilicata che ha accolto le sollecitazioni presentando al Consiglio Regionale la proposta avanzata dalla segreteria giovani in merito al supporto psicologico. La presa di posizione non è stata vana. Per questo, dice la Magaldi, mi sento di esprimere un grazie sentito ai consiglieri Polese e Braia che hanno inserito nelle proposte per il PIANO STRATEGICO REGIONALE la figura dello “psicologo scolastico”. Ora la partita è tutta nelle mani della maggioranza regionale: l’auspicio è che si faccia presto.

É importante ed indispensabile sostenere con fondi regionali la possibilità che vi sia uno psicologo in ogni istituto scolastico. È necessario garantire a tutti i nostri ragazzi un aiuto per queste fasi storiche molto delicate. Ogni scuola lucana deve avere il suo psicologo per sostenere i giovani che sempre più manifestano insofferenza allo scorrere della vita quotidiana e sovente gli atteggiamenti sfociano in disagi comportamentali talvolta irreversibili. Vivono in maniera sempre più scollata rispetto agli aspetti sociali delle nostre comunità.

Noi adulti abbiamo il dovere di interpretare tali disagi e far si che si arrivi ad un sostegno prima che ogni forma di disturbo diventi irreversibile. La mia segreteria, continua Ilenia Magaldi, ha ben visto ed ha tenacemente sostenuto l’argomento sfociato in una proposta concreta presso il massimo organo rappresentativo della regione Basilicata. Sono davvero grata, aggiunge infine, a quanti lavorano e lavoreranno per questa giusta causa.