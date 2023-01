L’Istituto Petruccelli-Parisi di Moliterno protagonista dell’iniziativa “Tutti in Strada: Progetto Formativo sulla Sicurezza Stradale”

Si è tenuto ieri mattina, presso l’Aula Magna dell’Istituto Petruccelli – Parisi di Moliterno, un importante evento di sensibilizzazione che riguarda la Sicurezza Stradale.

In particolar modo, il progetto si pone l’obiettivo di coinvolgere attivamente i ragazzi in un percorso di conoscenza e nuova consapevolezza dei comportamenti che bisogna tenere alla guida e nelle aree pedonali per prevenire ed evitare i pericoli più gravi.

L’iniziativa, fortemente voluta dal prof. Massimo Lagrotta (Docente IPS Moliterno) e dalla Dirigente Scolastico prof.ssa Simona Saggese, ha visto la partecipazione del Sindaco di Moliterno Antonio Rubino e di numerosi rappresentanti delle forze dell’ordine.

Ascoltiamo insieme la voce dei protagonisti: