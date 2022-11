L’Istituto Comprensivo “L. De Lorenzo” di Viggiano alla scoperta delle tradizioni della Macedonia del Nord

Dal 16 al 21 ottobre dell’ anno scolastico in corso si è svolto a Skopje la terza mobilità del Progetto Erasmus Plus “RESPE.CT.: RESPonsible EduCaTion against violence” in cui è coinvolto l’IC “L. De Lorenzo” di Viggiano e in particolare la Scuola Secondaria di Primo Grado. Molto più di un Erasmus; un vero e proprio scambio culturale quello che ha coinvolto le studentesse Alessia, Chiara, Eliana, Maria, Martina e Miriam delle classi IIIA e IIIB, guidate dalle due docenti Carmela Albano e Angelita Cariati, tutte ospiti della scuola OOU “Zhivko Brajkovski“ di Skopje che ci ha fatto conoscere il proprio mondo scolastico e le tradizioni.

Il progetto che prevede, oltre al confronto tra studenti di nazioni europee, attività legate al rispetto, contro la violenza, il razzismo, il bullismo e che coinvolge anche altri alunni del Portogallo e della Polonia, è stato ideato per stimolare l’interesse degli alunni e quindi migliorare i loro risultati scolastici e per promuovere il dialogo interculturale, la coesione e la comprensione tra persone di Paesi diversi.

Giornate molto intense e ricche di attività, visite a luoghi meravigliosi, momenti di convivialità tra alunni e insegnanti che ci hanno portato a pensare, ancora una volta, che la solidarietà e il senso di comunità sono punti indispensabili per essere cittadini del mondo.

Il prossimo appuntamento è fissato a dicembre, quando tutti i partner del progetto verranno a farci visita e noi non vediamo l’ora di accoglierli con immenso entusiasmo qui a Viggiano!