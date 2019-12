L’Irlanda arriva in Val d’Agri, il Gulliver Irish Pub apre il 28 dicembre

Ci siamo quasi. Un nuovo pub a Viggiano tra qualche giorno aprirà le porte e ci accoglierà in un clima tipico dei pub irlandesi.

“Il Gulliver Irish Pub è un progetto ambizioso, investire al sud per rimanerci è importante”. Dichiarano Rita e Andrea, i gestori del locale. Rita dal Nord si è trasferita al Sud.

“La nostra volontá di investire nel nostro territorio per non far andare via i giovani da Viggiano e della val d’Agri è qualcosa a cui teniamo molto”. “Nel territorio della Val d’Agri mancava un pub del genere”. Proseguono Andrea e Rita: “si è colta l’occasione di far nascere un “vero” pub irlandese, di poterlo realizzare qui e dare una ventata innovativa nella zona, partendo da nostre solide esperienze passate”.

Irlandese è il concetto di convivialitá, non strettamente legato al concetto di bere: bere meno, bere meglio.

Un concetto che ritroviamo nel QBA, il Quality Beer Academy è un progetto di divulgazione e promozione della cultura della birra – nel quale il Gulliver Pub fa parte – creato da Radeberger Gruppe Italia, per diffondere un consumo consapevole e informato.

Le birre QBA devono rispettare l’editto della purezza con determinate caratteristiche.

Territorio, cultura, diversità sono le parole chiave che hanno guidato Quality Beer Academy nella ricerca dei birrifici ideali per portare avanti il progetto, dove la sperimentazione e l’innovazione viaggiano pari passo con la sostenibilità. Per questo motivo tutte le birre del progetto vengono prodotte esclusivamente nel loro luogo di origine, nel rispetto della tradizione.

Gli stessi obiettivi e valori che ritroveremo nel Gulliver Irish Pub.

Caleidoscopio di…

Birre americane rare in bottiglia tra le migliori al mondo, birre irlandesi – fra le quali ovviamente la Guinnes – e birre della linea Arthur’s Legacy: edizioni uniche e limitate che interpretano in modo innovativo l’arte brassicola belga ed offrono nuove esperienze gustative.

Stile gotico irlandese inglese, carne irlandese – elemento tipico del pub – hamburgeria classica e hamburgeria gourmet con carni pregiate tipo pata negra e angus.

Grande novità saranno anche i primi piatti nel segno della tradizione italiana, piatti che solitamente non si trovano nei menù da pub e nemmeno nei menù dei ristoranti. Il primo pub in Italia a proporre un formato di pasta che mette tutti d’accordo a tavola!

Pizzeria con vasta scelta, stuzzicheria, distillati da bere e da regalare.

Un avvicendamento che renderà questo locale unico nella zona. Il Gulliver sarà una birreria con prodotti di altissima qualità, l’unico locale valdagrino (e non solo) in cui poter gustare queste referenze di birre insieme a tutta la ristorazione che offriranno.

Un locale in cui divertirsi con musica dal vivo: Trio Rag (musica irlandese e lucana) all’inaugurazione. Il 30 dicembre la cover band Duri Da Battere dei 3 cantanti italiani Nek, Renga e Max Pezzali. Il 31 il cenone di San Silvestro. Il 2 gennaio Crushki Live.

Un locale oltre il locale dal 28 dicembre a Viggiano adiacente l’arena Pisciolo.

Pagina facebook per essere sempre aggiornati e seguire tutte le novità delle serate organizzate al GULLIVER IRISH PUB.

ARTICOLO DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA