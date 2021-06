Leone: “da Regione Basilicata sostegno alle famiglie più vulnerabili”

“Abbiamo garantito il sostegno della Regione alle famiglie vulnerabili, attraverso un avviso pubblico proposto dal Dipartimento con DGR n. 679/20. Il lavoro prodotto dall’Assessorato alla Sanità con il proprio dipartimento sta dando i suoi frutti, apprezzati anche dal Consigliere di opposizione Luca Braia che ringrazio per la collaborazione istituzionale e la riconosciuta onestà intellettuale.

Da quando si è insediata questa Giunta, l’Assessorato alle Politiche della Persona ha avviato un’intensa attività di promozione del welfare e della salute in Regione Basilicata: è notizia di questi giorni l’istituzione presso il Dipartimento Politiche della Persona, di un tavolo tecnico con l’Anci per lo studio di forme di gestione degli ambiti socio-territoriali. La collaborazione istituzionale è uno strumento sempre valido che questa Giunta intende perseguire in ogni ambito”. Lo afferma in una nota l’Assessore alla Salute della regione Basilicata, Rocco Leone.