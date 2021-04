Le ricamatrici di Anzi alla ribalta nazionale ed internazionale grazie alla collaborazione con Fendi

Le ricamatrici di Anzi alla ribalta nazionale ed internazionale, grazie alla collaborazione con la Maison di moda Fendi. Un orgoglio e una soddisfazione apprendere questa notizia, che valorizza il prestigioso lavoro delle ricamatrici che realizzeranno la Fendi Baguette.

Con il progetto “Hand in Hand”, di mano in mano, Fendi celebra la maestria artigiana italiana. La Maison italiana ha invitato 20 atelier, a rappresentanza delle 20 regioni, a reinterpretare la sua borsa iconica BAGUETTE. Ciascuna creazione baguette reca il nome dell’atelier e un logo dorato pensato appositamente per l’occasione :” FENDI HAND IN HAND”.

Così il Consigliere Regionale Bellettieri che aggiunge:

“Le artigiane anzesi hanno ricamato su lino naturale il prezioso e antico” punto ad intaglio ” e i fiori che crescono colorati e spontanei nel nostro territorio.

La semplicità della margherita, il rosso del papavero, la rosa canina, le campanule selvatiche, la viola mammola, la profumata ginestra e le dorate spighe di grano, queste ultime presenti anche nello stemma del comune di Anzi.

Le ricamatrici realizzeranno altre dieci borse, potendo dare dimostrazione della propria arte e dell’importanza di preservare le tradizioni..

Mi complimento con le ricamatrici che hanno aderito al progetto: Lucia Buchicchio, Marisa e Antonella Sabatella, Rosa Cilibrizzi, Rossana Tito, Cristina Ruggieri, Rosa Maria Cilibrizzi, Lucia Giorgio, Presidente della nascente associazione “Ricami di ieri e di oggi”, che collabora con il laboratorio creativo MAMA CREAZIONI di Mariantonietta Sarli.

Faccio i miei complimenti all’amministrazione comunale che ha fatto in modo che questo importante traguardo venisse raggiunto, e seguirò con attenzione gli sviluppi di questo importante progetto”.