Le precisazioni dell’Asp Basilicata sulla Casa Alloggio di Marsicovetere

In relazioni alle notizie di stampa circolate in data odierna, l’Asp Basilicata precisa quanto segue.

La casa di riposo di Marcovetere (Pz) non è una struttura accreditata del sistema sanitario regionale bensì una struttura privata. Struttura che tra l’altro è rientrata, insieme a tutte le altre che ospitano situazioni di comorbilità e fragilità, nell’attività di screening che l’Asp Basilicata ha posto in essere già dai mesi scorsi. Sono state mappate, infatti, tutte le case di riposo, le Residenze Sanitarie Assistenziali, le case alloggio, i centri di riabilitazione psichiatrica, i reparti di lungodegenza della provincia di Potenza, per un totale di circa 120 strutture. Sono rientrati nello screening anche gli istituti penitenziari provinciali di Potenza e Melfi.

Attività questa che può essere considerata unica a livello nazionale. Già dalla scorsa settimana, inoltre, è stata avviata la seconda mappatura di tutte le strutture per anziani e pazienti fragili, pubbliche e private.

La Basilicata è stata la prima Regione in Italia ad aver istituito le Unità Speciali Covid-19; la prima ad aver avviato gli screening sulle popolazioni dei Comuni diventati “zone rosse” attraverso la contestuale somministrazione di tamponi nasofaringei e test sierologici; la prima ad avera vviato lo screening sugli operatori del settore turistico durante la stagione estiva. È inoltre la Regione che, in tutta Italia, ha effettuato il maggior numero di tamponi per paziente positivo.

Si precisa anche i pazienti della casa di riposo di Marsicovetere sono sottoposti a costante attività di sorveglianza sanitaria da parte delle Usco del Distretto e che, a breve, si provvederà al loro trasferimento presso altra struttura.