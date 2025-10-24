L’avv. Scimè e il mulattiere in scena a Potenza – Video

A Potenza, in occasione dell’Autunno Letterario 2025, ritorna “La Giara“, di Luigi Pirandello, dopo il grande successo dello scorso 2 Maggio.

La famosa e divertente commedia, con atto unico, ambientata nella campagna siciliana, è considerata tra i più importanti lavori drammaturghi del 20esimo secolo.

A portare in scena l’evento, la compagnia teatrale potentina, “La Teca dell‘Immaginario“, con la regia di Gianni Montatori e l’aiuto regista, l’attrice Donatina Lacerenza.

Come da locandina qui pubblicata, due saranno gli spettacoli che si terranno nei giorni di martedì 11 novembre e mercoledì 12 novembre, nello storico Teatro “Francesco Stabile“, al prezzo di 10,00 euro, con ingresso alle ore 19:30 e sipario alle ore 20:00.

A salire sul prestigioso palco potentino, saranno, oltre agli attori Donatina Lacerenza (Avv. Scimè) e Rocco Becce (Mulattiere), nel video promozionale registrato negli studi della “Robex Agency“, Antonio Corrado (Don Lolò Zirafa), Ernesto Balì (Zi Dima Licasi), Giovanna Rossini (Donna Lella), Gilda Rezzuti (Sora Tana), Antonietta Lisco (Trisuzza), Antonia Guarino (Tararà) ed Anna Maria La Marca (Fillicò).

Per informazioni ed eventuali prenotazioni dei biglietti, potete rivolgervi, oltre al botteghino teatrale, ai seguenti recapiti telefonici: 339/5751463 – 347/4542090 – 330/659672.