Lavoro: Cercasi Figure Professionali. Ecco come candidarsi

ADECCO S.r.l. – Agenzia per il lavoro, RICERCA:

RESPONSABILE DOCUMENTAZIONE TECNICA E MANUALISTICA

Adecco Italia S.p.a., per azienda cliente, ricerca N°1 RESPONSABILE DOCUMENTAZIONE TECNICA E MANUALISTICA

La risorsa, all’interno del team consolidato di progettisti si interfaccerà con i colleghi per l’acquisizione delle

specifiche tecniche e funzionali delle macchine e si occuperà di:

– elaborazione della documentazione tecnica

– redazione manuali di funzionamento ed uso dei macchinari industriali;

– redazione fascicolo tecnico; Requisiti richiesti:

– Laurea in ingegneria meccanica (primo livello o magistrale);

– Buona conoscenza pacchetto MS Office (Word, Excel, Outlook, Power Point);

– Capacità di lettura disegni tecnici meccanici;

– Capacità di lettura schemi elettrici;

– Eventuale conoscenza della Direttiva Macchine 2006/42/CE e della Norma Sicurezza Macchinari EN ISO

13849;

– Discreta conoscenza lingua inglese;

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza maturata. Luogo di lavoro : provincia di Matera

OPERATORI MACCHINE UTENSILI

Per azienda cliente del settore metalmeccanico ricerchiamo n° 2 operatori su macchine utensili CNC. Le risorse selezionate dovranno possedere i seguenti requisiti:

-diploma tecnico in ambito meccanico;

-esperienza nel ruolo acquisita su centri di lavoro CNC;

-gradita capacità di lettura del disegno meccanico;

-disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Matera

Si offre contratto in somministrazione di lunga durata.

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO-FISCALE

Per azienda cliente del settore metalmeccanico ricerchiamo un/a IIMPIEGATO/A FISCALE.

Il/la candidato/a, svolgerà mansioni in ambito amministrativo e fiscale, quali: gestione della liquidazione IVA, gestione dello spesometro, emissioni DDT, registrazione fatture attive/passive, predisposizione bilancio etc. Il/la candidato/a ideale è in possesso di:

-Laurea in materie economiche;

-conoscenza di software gestionali per la contabilità aziendale e dei principali strumenti informatici d’ufficio;

-gradita conoscenza del sistema SAP.

E’ richiesta esperienza consolidata nella mansione maturata preferibilmente in contesti aziendali di

produzione.

Completano il profilo precisione, gestione ed organizzazione delle scadenze, capacità di lavoro in team e resistenza allo stress.

Si offre inquadramento a tempo determinato commisurato all’effettiva esperienza. Luogo di lavoro: Matera

DISEGNATORE SOLIDWORKS

Per importante azienda del settore di produzione manifatturiero Adecco Italia S.p.A. ricerca DISEGNATORE SOLIDWORKS.

Il profilo selezionato verrà inserito nell’area tecnica e dovrà occuparsi della produzione di elaborati grafici di componenti meccanici attraverso Solidworks.

La risorsa si dovrà interfacciare con il responsabile dell’ufficio tecnico e seguirà l’iter di produzione. Requisiti richiesti:

-Laurea in ingegneria meccanica;

-esperienza pregressa nel ruolo;

-conoscenza del software SOLIDWORKS.

Completano il quadro la capacità di organizzazione dell’attività in autonomia, l’orientamento al risultato e spirito di iniziativa.

Inserimento: Inquadramento e retribuzione commisurata all’effettiva esperienza. Luogo di lavoro: Matera.

OPERAIO METALMECCANICO (Categoria protetta L.68/99 ART 18)

Ricerchiamo per nostra azienda cliente un OPERAIO METALMECCANICO appartenente alle categorie protette L. 68/99 art.18.

Il candidato ideale:

-deve aver conseguito il diploma tecnico;

-deve aver maturato esperienza, anche breve, all’interno di aziende di produzione. Completano il profilo proattività, entusiasmo e voglia di crescere.

Si offre opportunità di stabilizzazione diretta con l’azienda.

Sede di lavoro: hinterland materano

SALDATORI

Ricerchiamo per importante azienda cliente n.2 saldatori a filo continuo.

Le risorse saranno inserite nel dinamico contesto aziendale di produzione ed avranno il compito di effettuare saldature di componenti in metallo.

Rappresenta requisito fondamentale aver maturato esperienza nel ruolo ed è preferibile il possesso di patentino da saldatore.

Inoltre, è’ preferibile avere esperienza in uno dei seguenti metodi di saldatura:

– elettrodo;

– filo continuo;

– MIG/MAG.

Si offre contratto a tempo determinato con inquadramento commisurato all’effettiva esperienza. Luogo di lavoro: hinterland materano.

PLANNER DI FERMATA

Per importante azienda leader nel settore consulenza tecnica in ambito energetico Adecco Italia S.p.A. seleziona PLANNER DI FERMATA.

La risorsa si occuperà di gestire tempi, risorse e costi inerenti a brevi fermate per attività specifiche.

Si richiede l’attività di coordinamento risorse e costante e regolare supervisione delle attività in campo per un corretto aggiornamento del progress.

Requisiti:

-Diploma o laurea indirizzo tecnico.

-Esperienza pregressa nel ruolo, conoscenza e buon utilizzo dei software specifici di settore quali Primavera

6, pacchetto office. Zona: Potenza.

Inserimento: inquadramento e retribuzione commisurati all’effettiva seniority.

SUPERVISORE LOGISTICA

Per importante azienda leader nel settore consulenza tecnica in ambito energetico Adecco Italia S.p.A. seleziona SUPERVISORE LOGISTICA.

La risorsa si occuperà della attività di coordinamento e movimentazione articoli di magazzino in entrata e

uscita con relativo utilizzo software di gestione lotti. Monitoraggio attività di consegna materiale.

Attività di stipula contratti fornitori, assistenza squadre di montaggio in cantiere rispetto ai materiali richiesti. Requisiti:

-Diploma o laurea indirizzo tecnico, ottima conoscenza del SAP.

-Esperienza pregressa nel ruolo, conoscenza delle dinamiche di cantiere.

Completano il quadro una ottima organizzazione del lavoro, propensione al lavoro di squadra.

Zona: Potenza.

Inserimento: inquadramento e retribuzione commisurati all’effettiva seniority. Contratto a tempo determinato legato alla durata della commessa.

TORNITORE CNC

Adecco Filiale di Melfi ricerca un Tornitore CNC per importante azienda metalmeccanica nostra cliente. La risorsa selezionata dovrà avere i seguenti requisiti:

– esperienza significativa nel ruolo, acquisita su torni con controllo fanuc e mazak;

– competenze nella programmazione e nell’attrezzaggio macchine. Si offre contratto di somministrazione a termine con prospettiva. Luogo di lavoro: Potenza

INFERMIERE

Adecco Italia S.p.a. cerca N° 3 INFERMIERI PROFESSIONALI IMMEDIATAMENTE DISPONIBILI. Si richiede:

– Laurea in infermieristica;

– Disponibilità a lavorare su turni;

– Capacità di gestione dello stress.

Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato di lunga durata, con possibilità di stabilizzazione. Luogo di lavoro: Potenza città.

ARCHIVISTA

Adecco Italia S.p.a. ricerca N°1 ARCHIVISTA.

La risorsa è in possesso di uno dei seguenti titoli:

-diploma di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dagli archivi di Stato

-laurea in discipline archivistiche;

-titolo attestante la partecipazione a corsi professionali di archivista; Inoltre si richiede:

-esperienza nel ruolo di almeno 2 anni;

-disponibilità immediata.

Si offre inquadramento a tempo determinato commisurato all’effettiva esperienza. Luogo di lavoro: Provincia di Potenza

IMPIEGATO UFFICIO AMMINISTRATIVO IN STAGE

ADECCO ricerca per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico un/a addetto/a all’amministrazione da inserire in stage.

Sono richiesti:

-Laurea ad indirizzo economico

-Conoscenza, anche di base, del software gestionale Zucchetti o similare

-Buona dimestichezza col pacchetto Office (in particolare Excel)

-Disponibilità immediata.

E’ gradita una precedente esperienza di praticantato presso studi di consulenza fiscale. Luogo: VAL D’AGRI

Saranno valutate con priorità le candidature provenienti dal territorio della Val D’agri.

MANUTENTORI ELETTROMECCANICI

La risorsa dovrà occuparsi della manutenzione elettromeccanica dei macchinari al fine di garantire lo standard di qualità in collaborazione con il responsabile di manutenzione.

Requisiti:

-Diploma tecnico in ambito elettrico /elettronico

-Esperienza pregressa in ambito manutenzione industriale

-Conoscenza di base delle attrezzature di officina, capacità di lettura di disegni tecnici, schemi elettrici e codici PLC.

-Utilizzo strumentazione tecnica di ricerca guasti

-Conoscenza dei principi di programmazione PLC. Completano il profilo la capacità di analisi e la flessibilità.

Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento aziendale. Luogo di lavoro: Provincia di Matera.

TECNICO MANUTENTORE DI APPARECCHIATURE ELETTRO-MEDICALI

Si richiede:

-comprovata esperienza nella manutenzione di apparecchiature di laboratorio

-competenze nella manutenzione elettrico/elettronica

-diploma ad indirizzo tecnico (perito elettrico/elettronico)

-disponibilità immediata.

Si offre inquadramento di medio-lungo termine commisurato all’effettiva esperienza.

Si richiede inoltre disponibilità a spostamenti sul territorio regionale, con eventuali trasferte su territorio nazionale.

Sede di lavoro: Basilicata

La ricerca è rivolta ai candidati dell’uno e dell’altro sesso. Il servizio è gratuito.

Per ulteriori dettagli sugli annunci e per CANDIDARSI accedere al sito www.adecco.it e ricercare la posizione di interesse tra gli annunci pubblicati per la provincia di Potenza.

Per Informazioni rivolgersi a: Adecco S.r.l.

Filiale di Melfi – Viale D’Annunzio, 56 – 85025 Melfi (PZ) Tel. 0972 662224 – Fax 0972 250141

e-mail: melfi.dannunzio@adecco.it

Orari: Lunedì – Venerdì dalle 9 alle 18