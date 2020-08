Latronico, conferita cittadinanza onoraria ad Andrea Riccardi e Marco Impagliazzo: “Sant’Egidio ci unisce”

Ieri, Sabato 8 Agosto, la città di Latronico ha vissuto una giornata storica.

Nel corso di una seduta del consiglio comunale straordinaria, celebrata all’aperto, ha avuto luogo la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria all’ex ministro Andrea Riccardi e al Prof. Marco Impagliazzo, rispettivamente il fondatore e l’attuale presidente della Comunità di Sant’Egidio.

Si è trattato di un evento fortemente voluto dall’amministrazione comunale della cittadina sinnica.

Lo slogan della giornata è stato “Sant’Egidio ci unisce”.

Una frase che racchiude dentro il suo significato non soltanto il legame storico e religioso del santo patrono con la città, ma anche e soprattutto un percorso valoriale da condividere nella quotidianità.

Non a caso, il primo cittadino di Latronico, Fausto De Maria, all’interno del discorso introduttivo di saluto ha dichiarato: “Il conferimento della cittadinanza onoraria è sempre un fatto importante, tanto più perché è una cosa che non avviene tutti i giorni, infatti, quelle di oggi sono le prime cittadinanze onorarie che vengono conferite dal Comune di Latronico da quando è nata la Repubblica Italiana.Il significato e il motivo di questo conferimento trova le sue radici nel sentimento profondo di voler attestare la nostra stima e riconoscenza, attraverso il suo fondatore e il suo presidente, alla Comunità di Sant’Egidio, che con la sua storia, di oltre 50 anni, continua a sorprendere con un impegno e una passione senza eguali in favore del mondo sofferente dei più poveri, dei più deboli, dei bambini, degli anziani dei disabili, dei senza dimora, delle minoranze, dei migranti e dei rifugiati, in poche parole degli emarginati e degli ultimi; per gli interventi di rilevanza nazionale o internazionale che mette in campo e per il contributo importante che ha dato e dà per la pace nel mondo, soprattutto in quei paesi colpiti dalla guerra e dalla violenza.”

Erano presenti, tra gli altri, l’On. Vito de Filippo, l’assessore regionale al lavoro e alle attività produttive Franco Cupparo, il consigliere regionale Mario Polese e le delegazioni dei comuni di Linguaglossa (CT), Sant’Egidio alla Vibrata (TE) e Altavilla Silentina (SA).

Qui di seguito, la nota completa di ringraziamento del primo cittadino Fausto De Maria:

SANT’EGIDIO CI UNISCE







Ieri giornata storica per la nostra Latronico.

Il conferimento della cittadinanza onoraria ad Andrea Riccardi e a Marco Impagliazzo, rispettivamente il fondatore e Presidente della comunità di Sant’Egidio

Un ringraziamento all’On. Vito De Filippo, all’assessore regionale Francesco Cupparo, al consigliere regionale Mario Polese per la partecipazione.

Un ringraziamento soprattutto al nostro Vescovo Mons. Vincenzo Orofino.

Un ringraziamento anche a Mons. Franco Camaldo.

Un ringraziamento ai sindaci e delegazioni di Linguaglossa, Sant’Egidio Alla Vibrata, Altavilla Silentina. Grazie Salvatore Puglisi!

Un ringraziamento al mio amico Angelo Chiorazzo, che molto si è prodigato perché questo nostro desiderio si avverasse.

Dare la cittadinanza onoraria ad Andrea Riccardi e a Marco Impagliazzo, significa aver dato la cittadinanza onoraria anche a tutti i volontari della comunità di Sant’Egidio, che impegnano il loro tempo per aiutare i più deboli, i più sfortunati.

Oggi Latronico può sentirsi orgogliosa di avere tra i suoi cittadini, due grandi personalità!

Ancora grazie! #audaci

Alcuni momenti della cerimonia