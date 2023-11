L’Asp verso il completamento degli organici

L’Azienda sanitaria di Potenza fa sapere che sono stati firmati altri quattro contratti a tempo indeterminato per infermieri vincitori del concorso unico regionale. I neo assunti andranno a potenziare gli organici di 118, Chiaromonte e Poliambulatorio Madre Teresa del capoluogo.

Alla firma dei contratti erano presenti il direttore generale dell’ Azienda sanitaria, Antonello Maraldo, e l’assessore alla Salute e politiche della persona Francesco Fanelli.

Il direttore della Asp Basilicata ha ricordato come “a piccoli passi si procede verso il completamento degli organici secondo le previsioni stabilite dal piano del fabbisogno aziendale, e che ulteriori 22 infermieri firmeranno il contratto di assunzione entro la fine dell’anno per poi entrare in ruolo agli inizi del 2024”. Nel contempo Maraldo ricorda anche come tale operazione “vada di pari passo con gli impegni presi nei mesi scorsi relativamente al piano delle assunzioni per il 2023 che dovrà essere portato a termine entro fine anno e che nel frattempo, per non sguarnire i servizi sanitari, vede garantire proroghe in quei settori in cui è necessario assicurare una continuità assistenziale in attesa degli inserimenti definitivi a tempo indeterminato”.

L’assessore Fanelli ha espresso soddisfazione per queste ulteriori assunzioni ribadendo “l’importanza del potenziamento in corso degli organici di tutte le strutture sanitarie lucane che possono così contare su nuove energie e fornire servizi sempre più adeguati al fabbisogno territoriale”.