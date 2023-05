L’Asd Sporting Paterno Volley in ParaDiso!

E chi l’ha detto che esiste soltanto il calcio nei nostri piccoli comuni?

D Champions! Questa la frase riportata sulle magliette celebrative delle neo campionesse, che al Palasport di Paterno, in una cornice di pubblico davvero importante e davanti agli occhi del Presidente del Comitato Regionale, Enzo Santomassimo ed il responsabile organizzativo delle gare, Rocco Zafarone, non si lasciano sorprendere dall’insidiosa e giovanissima Asci Potenza (già battuta all’andata con un secco 0 a 3, ma capace di sconfiggere in semifinale il quotatissimo Venosa), vincendo così il campionato di prima divisione di volley femminile. Tre a due per le padrone di casa il punteggio finale in un match tiratissimo fino al terzo parziale.

Nel ritorno di domenica scorsa al Paterno bastavano due set per avere l’aritmetica certezza del titolo con conseguenze promozione in Serie D, e spinte da uno splendido tifo le ragazze del duo Orlando-Laino hanno regolato la storica formazione del capoluogo lucano anche al secondo round, rispondendo colpo su colpo ai tentativi di rimonta ospite.

Primo set targato Paterno: 26 a 24 il punteggio, nel secondo l’Asci ci crede, sogna la rimonta ed annulla il primo match point, vincendo 28 a 26. Il titolo si gioca tutto nel terzo parziale quando l’Asci, avanti di quattro punti, subisce il ritorno del Paterno e da lì non c’è più storia, anzi inizia la storia, targata grigio-rosa: il 25 a 19 della schiacciatrice Alessia Bove è la firma sulla vittoria del campionato, ma si continua a giocare e l’Asci, anche e soprattutto per orgoglio cerca di evitare la doppia sconfitta pareggiandola nel quarto parziale con il punteggio di 25 a 22, cadendo però nel quinto 17 a 15.

Nelle final four, dopo il Rotonda in semifinale (allenato dall’ex Serie A, Peppe Iannarella), anche l’Asci si inchina di fronte al sestetto valdagrino, bravissimo a conquistare le fasi finali con un’incredibile cavalcata chiusasi al secondo posto nella regular season (iniziata il dieci dicembre) ed in cui soltanto il Venosa è stato capace di fermare la corsa sia all’andata che al ritorno delle ragazze capitanate dalla palleggiatrice di Marsico Nuovo, Doriana Sassano, vincenti in tutte le altre restanti gare.

Primo storico successo per l’ASD Sporting Paterno Volley (in collaborazione con la Beevolley) in quindici anni di fondazione e titolo riportato in Val D’Agri dopo quello conquistato dal Grumentum qualche anno fa.

Società che quest’anno ha anche partecipato al campionato di under 14 femminile, raggiungendo i quarti di finale ed al contempo all’Open Misto del CSI, con la squadra dei Terenzini Paterno attualmente in final four.

La vittoria del campionato è stata frutto dell’ottimo lavoro di un team che, con l’ausilio del Presidente, Nino Parrotta, i mister Salvatore Orlando e Giovanni Laino, Daniela Serra, Giuseppe Appella ed infine il dirigente accompagnatore Domenico Logiurato ha ben gestito il gruppo di ragazze, appartenenti a tutto il comprensorio valdagrino e figlie di diverse società poi accorpatesi allo storico vivaio paternese, regalandosi la meritatissima gioia ed il sapore di un traguardo mai raggiunto prima nel comune potentino.

Oltre il calcio dunque, con la formazione locale militante nel campionato di Eccellenza, Paterno si riscopre forte e competitiva anche nel volley grazie all’impresa, perché tale è, delle sue ragazze, avvicinando a questo sport tanta gente che magari ad inizio stagione non sapeva neanche ci fosse una società di volley ad un passo dal dilettantismo, gente che però durante le final four non ha assolutamente fatto mancare il suo supporto ed il suo calore sugli spalti del palazzetto, finalmente ritornato ad essere casa dello sport paternese e che ora attende impaziente le prime gare di Serie D delle sue campionesse, anzi, come recita il titolo di una canzone di Ermal Meta, ragazze paraDiso.

MARCO QUAGLIANO