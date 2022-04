L’Apt Basilicata presente alla Bit di Milano

L’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, con la compartecipazione dei comuni di Matera, Maratea e Potenza, oltre che del gruppo di azione costiera Flag, sarà presente alla prossima edizione della Borsa Internazionale del Turismo, che si terrà a Milano presso Fieramilanocity dal 10 al 12 aprile 2022, con un’area espositiva di 260 mq.

All’interno dello stand, un’area dedicata esclusivamente al programma “Ambiente Basilicata” e alla promozione delle bellezze territoriali, paesaggistiche e naturalistiche lucane, a partire dai cinque Parchi di Basilicata, frutto dell’accordo con la Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia.

La prima giornata della BIT è aperta al pubblico e le successive due giornate sono riservate ai professionisti del settore.

“Ci presentiamo a questo appuntamento dopo un grande lavoro di coordinamento per presentare al meglio la nostra offerta territoriale integrata. Il risultato è uno stand presidiato da diverse rappresentanze degli attori regionali e con un ampio programma di attività, tra cui alcune conferenze in cui presenteremo le principali novità dell’offerta turistica lucana a partire dal Turismo delle passioni”, afferma il direttore generale dell’Apt, Antonio Nicoletti.

E sarà proprio il turismo delle passioni al centro della prima conferenza che si terrà domenica, 10 aprile, dalle ore 15.30 alle ore 16.30 nella sala Coral3 (Padiglione 4) sul tema “Il turismo delle passioni in Basilicata, la vacanza perfetta”.

Dopo i saluti dell’assessore regionale all’Ambiente, Cosimo Latronico, e di Nicoletti, il prof. Raffaele Morelli, noto psichiatra e psicoterapeuta, terrà una lectio magistralis sulla Basilicata come “terra che rigenera la mente e il corpo”.

Per migliorare il proprio benessere psicofisico quanto è importante seguire le proprie passioni? In che modo incidono le passioni per una vacanza di qualità? Una vacanza all’aria aperta nei boschi, il trekking, la natura, la bicicletta, può avere conseguenze migliori sul benessere psicofisico rispetto a una vacanza sedentaria? Che relazione ci può essere fra turismo, passione e benessere psicofisico?

Sono solo alcune delle domande a cui Morelli risponderà nell’occasione.

La seconda conferenza si terrà Lunedì 11 aprile dalle 16 alle 16.40 nella sala Coral 5 (Padiglione quattro) sul tema “Basilicata, Liberi di muoversi”. Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e del presidente dell’Unione Province di Basilicata, Piero Marrese, interverranno Antonio Nicoletti, Direttore Generale APT: “Le novità dell’offerta turistica della Basilicata”; Domenico Bennardi, sindaco di Matera: “Matera città accogliente. Strategie e azioni dell’amministrazione”; Stefania D’Ottavio, assessore Cultura e Turismo, Comune di Potenza: “Potenza, porta dell’Appennino, dalla rete dei musei allo Smartworkingplace”.

Seguirà, dalle 16:40 alle 17.30, l’incontro “Nuove formule di sostegno all’ingresso del territorio della Basilicata nei circuiti turistici nazionali ed internazionali” – Promozione dell’area Sud ed in particolare di Maratea. Produzioni cinematografiche e televisive, eventi, alta velocità.

Dopo i saluti di Franco Muscolino, presidente Gal, Beatrice Bulgari, Presidente della Fondazione In Between Art Film, Daniele Stoppelli, sindaco di Maratea, interverranno Antonella Caramia, Presidente Associazione Cinema Mediterraneo, Alberto Barbera, direttore Festival del Cinema di Venezia, Simone Giacomini, Amministratore unico Stardust, Maria Pia Ammirati, direttore Rai Fiction.

Le conclusioni saranno affidate al direttore Apt Basilicata, Antonio Nicoletti.

Alla Bit sarà presente anche il Gal Start 2020 con una conferenza sul tema ““Ciak Basilicata: Terra e Cinema on the road” che si terrà lunedi 11 aprile, dalle 10 alle 11 , nella sala Coral 1, Padiglione 4. Interverranno: Leonardo Braico, presidente, Nicola Caruso, vicepresidente, Nicola Raucci, direttore, Rosanna de Pizzo, cda.

Fra le conferenze in cui sarà protagonista la Basilicata anche quella in programma sempre lunedi, dalle 11 alle 12, nella sala Arena, Padiglione 4, per la presentazione dell’Oscar italiano del cicloturismo.

Un ampio programma di attività si terrà nello stand Basilicata da parte del gruppo di azione costiera Flag con la partecipazione della Direzione Regionale Agricoltura con diversi momenti di conferenze e show cooking dedicati alle specialità ittiche dei due mari della Basilicata (in allegato il programma di dettaglio).

“La Basilicata – afferma il presidente della Regione, Vito Bardi – sta investendo energie e risorse per riposizionarsi autorevolmente nel mondo del turismo. Alla BIT, il principale evento fieristico del settore in Italia, avremo una presenza importante con un programma fitto di appuntamenti, con uno stand ampio e coinvolgente. In apertura di stagione, vogliamo lanciare un messaggio di fiducia presentando il variegato mosaico del nostro patrimonio ambientale e culturale e proponendo ai viaggiatori italiani e stranieri le tante cose da fare nella nostra bellissima regione. Sono certo, nonostante le tante difficoltà che stiamo attraversando a livello mondiale, che da questa partecipazione arriveranno segnali positivi per ridare fiato a un comparto particolarmente strategico”.

