L’Apt Basilicata al TTG di Rimini

L’Apt Basilicata anche quest’anno è presente al TTG di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.

Per questa circostanza la Basilicata si presenta con uno stand di 150 metri quadrati, maxischermo con video e fotografie che richiamano tutta la straordinaria offerta della Basilicata, da Matera alle coste tirrenica e jonica alle montagne ai cinque parchi lucani ai piccoli borghi delle aree interne alle diverse attività adrenaliniche.

Per la prima volta dopo la fase pandemica tanti gli operatori lucani che hanno voluto partecipare a questo evento tanto che oltre ai venti posti disponibili l’Apt ha dovuto predisporre una lista di attesa nella eventualità di ulteriori posti liberi.

All’evento sono ospiti dello spazio Apt anche i Comuni di Matera, Potenza e Maratea.

“Siamo molto orgogliosi di essere nuovamente al TTG – afferma il direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti – per presentare agli operatori turistici nazionali ed internazionali il nostro ricco patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale. I numeri della stagione estiva che presto illustreremo ci stanno dando ragione anche per quel che riguarda la strategia di promozione che abbiamo voluto centrare sull’outdoor, sugli spazi aperti, sui borghi, sui luoghi incontaminati, sulle esperienze all’aria aperta. A questo appuntamento lanceremo poi il grande evento “Roots-in, Borsa Internazionale Turismo delle origini” che stiamo organizzando con la Regione Basilicata a fine novembre a Matera, che per noi rappresenta una straordinaria opportunità. Per questa ragione, oltre ai tanti eventi qui a Rimini in cui la Basilicata è protagonista, abbiamo incontrato i rappresentanti Enit di vari paesi del mondo per presentargli la prima borsa internazionale del Turismo delle origini. Enit è al nostro fianco nell’organizzazione di questa iniziativa e non solo: molto positivo, infatti, è stato il riscontro ricevuto dai vari delegati, con i quali si sono approfondite nel dettaglio le strategie 2023 per la presenza della Basilicata nei vari mercati”.

La Borsa Internazionale del Turismo delle Origini sarà illustrata in dettaglio in una conferenza stampa nazionale in programma il 20 ottobre alle ore 12 nella sala conferenze dell’Associazione della Stampa estera, in via dell’Umiltà, a Roma.

Intanto è già online il sito per le prenotazioni all’evento: www.roots-in.com.

Il TTG terminerà il 14 ottobre.