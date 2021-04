L’agenzia per il lavoro Adecco ricerca le seguenti figure

ADECCO S.r.l. – Agenzia per il lavoro Filiale di Melfi, RICERCA:

MACCHINISTA (SETTORE OIL&GAS)

Adecco Italia S.p.a., per azienda cliente ricerca:

N°2 MACCHINISTI

Le risorse dovranno occuparsi di :

-revisione di macchinari atti alle lavorazioni in cantiere Oil&Gas

-manutenzione di compressori alternativi

-manutenzione di pompe centrifughe

Si offre inquadramento a tempo determinato commisurato all’effettiva esperienza.

Luogo di lavoro: Val D’Agri

STRUMENTISTI ELETTROSTRUMENTALI

Per azienda cliente operante nel settore Oil&Gas si ricercano

N° 5 STRUMENTISTI ELETTROSTRUMENTALI.

Si richiede consolidata esperienza in attività di :

-installazione e manutenzione di strumentazione di controllo e regolazione

-interventi per il controllo e la taratura degli strumenti sia analogici che digitali sulle linee di processo (Piping)

– interventi su strumentazione collegata ad impianti gestiti da PLC e non.

– lettura ed interpretazione di schemi elettrici e di processo

– ricerca guasti

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza con prospettive di medio-lungo periodo.

Luogo di lavoro : Val D’Agri

ADDETTO ALLA MANUTENZIONE ELETTROSTRUMENTALE

Per importante azienda del settore Oil&Gas, per la manutenzione straordinaria e relativo fermo impianto, ricerchiamo: N° 10 MANUTENTORI ELETTROSTRUMENTALI

Si richiede:

– Esperienza nel campo dell’impiantistica di cantiere Oil&Gas;

– Conoscenza degli schemi elettrici, simbologia e linguaggio tecnico;

– Esperienza nella manutenzione degli impianti elettrici MT e BT;

Gradite precedenti esperienze come:

-Elettricista elettrostrumentale

-Elettricista industriale

-Manutentore elettrico

Si offre inquadramento a tempo determinato commisurato all’effettiva esperienza con prospettive di inserimento diretto.

Luogo di lavoro: Val D’Agri

CONTABILE DI CANTIERE (SETTORE OIL&GAS)

Adecco Italia S.p.a., per azienda cliente del settore Oil&Gas, ricerca Contabile di cantiere.

La risorsa selezionata si occuperà di:

-contabilità di cantiere (misure, economie e prezzari)

-contabilità diretta e dei subappaltatori

-rendicontazione dei lavori.

-gestione rapporti con i Tecnici e i Capo Cantiere di campo ai fini della elaborazione della documentazione

Requisiti richiesti:

-diploma ad indirizzo tecnico

-Esperienza pregressa di almeno 2 anni maturata in analoga posizione.

Si offre inquadramento a tempo determinato con possibilità di inserimento successivo.

Luogo di lavoro: provincia di Potenza

QA/QC(SETTORE OIL&GAS)

Per importante azienda del settore OIL&GAS, Adecco Italia S.p.a. ricerca:

1 QA/QC Manager.

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

-verifica del rispetto degli standard specifici richiesti dal processo di qualità;

-gestione del programma di qualità stabilito dal contractor e/o dal cliente;

-coordinare e monitorare le attività in modo da garantire un processo fluente;

-condurre riunioni di follow-up e di allineamento con contractor e sub-contractor;

Si richiede:

– titolo di studi ad indirizzo tecnico

– disponibilità a trasferte su cantieri in territorio nazionale (Toscana e Lombardia)

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza con prospettiva di inserimento diretto.

Luogo di lavoro : provincia di Matera

QHSE (QUALITY OIL -GAS)

Per azienda cliente del settore Oil&Gas ricerchiamo un QHSE.

La figura, riportando al HSE Manager, assicurerà la pianificazione e la gestione di tutte le attività inerenti il Sistema di Gestione integrato QHSESi occuperà di:

-supporto all’ HSE Manager nel processo di valutazione dei rischi,

-individuazione delle idonee misure preventive e protettive, definizione di procedure, istruzioni operative e regolamenti in materia di Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente

-garantire il monitoraggio costante dei requisiti legislativi e normativi,

-mantenere e implementare il Sistema di Gestione integrato QHSE.

-garantire il mantenimento delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2018, EMAS e Reg. (UE)

-gestire i rapporti operativi con gli Organismi di certificazione,

-gestire l approvvigionamento e la distribuzione dei DPI

la figura ideale

-ha un’esperienza di almeno 3 anni in ruoli analoghi all’interno di contesti produttivi complessi nel settore Oil&gas

-ha una formazione tecnica con laurea preferibilmente (ma non necessaria) in ingegneria ed ha conseguito le specifiche attestazioni inerenti il ruolo.

-ha buone capacità gestionali e capacità di rapportarsi efficacemente con ruoli diversi e individui di differenti estrazioni

-è disponibile a trasferta sul territorio nazionale.

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza con prospettiva di inserimento in azienda.

