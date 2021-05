L’agenzia per il lavoro Adecco ricerca le seguenti figure

ADECCO S.r.l. – Agenzia per il lavoro Filiale di Melfi, RICERCA:

TECNICO SISTEMI INFORMATICI

Adecco Italia S.p.a., per azienda cliente, ricerca :

1 TECNICO SISTEMI INFORMATCI.

La risorsa si occuperà di:

– gestione ed amministrazione dei software aziendali: Gespe, Gamma, Sima.

– gestione e manutenzione delle infrastrutture informatiche aziendali (PC, devices, ecc)

– gestione e manutenzione delle reti aziendali.

Si richiede:

-titolo di studi ad indirizzo tecnico (Diploma e/o Laurea)

– precedente esperienza 2/3 anni nel settore informatico;

– esperienza nell’installazione, configurazione e manutenzione postazioni di lavoro con sistema operativo client Microsoft;

– esperienza nell’installazione e gestione ordinaria Server;

– buona conoscenza reti Lan ed apparati di rete;

– configurazione e manutenzione ordinaria routers;

– conoscenza maggiori client di posta e relativa gestione\configurazione;

– installazione e configurazione apparati di stampa;

Si offre inquadramento iniziale a tempo determinato commisurato all’effettiva esperienza con prospettiva di inserimento a tempo indeterminato.

Luogo di lavoro: Vulture-melfese

TECNICO DI LABORATORIO

Per importante azienda cliente operante nel settore analisi ambientali Adecco seleziona un TECNICO DI LABORATORIO.

La risorsa si occuperà della attività di analisi ambientali nello specifico analisi in GC/MS VOCS con la metodica EPA8260.

Risponderà gerarchicamente al responsabile di laboratorio.

I campionamenti saranno effettuati in quota su emissioni convogliate.

L’orario di lavoro sarà compreso tra le 8.00 e le 16.30 dal lunedì al venerdì.

Requisiti richiesti:

Diploma o laurea indirizzo chimico, esperienza pregressa presso centri o aziende che si occupano di analisi ambientali.

Completano il quadro la predisposizione alla negoziazione e la capacità di lavorare per obiettivi.

Livello e retribuzione commisurati alla seniority del candidato.

Luogo di lavoro: Matera.

I candidati interessati possono inviare la propria candidatura a filomena.italiano@adecco.it

INGEGNERE SVILUPPO PRODOTTO

Per importante azienda cliente operante nel settore della progettazione meccanica Adecco seleziona uno INGEGNERE SVILUPPO PRODOTTO.

La risorsa si occuperà dello sviluppo dei prodotti seguendo le fasi di progettazione, sperimentazione, integrazione di sistema, validazione e certificazione.

Realizzazione, montaggio e testing di prototipi, gestione fornitori.

Requisiti richiesti:

Ingegnere meccanico / aeronautico/ meccatronico.

Ottima conoscenza della lingua inglese.

Esperienza pregressa nel ruolo nel settore meccanico e meccatronico nel ruolo della progettazione (CAD, FEM) e sperimentazione nell’ambito automotive e reverse engineering.

Completano il quadro l’ottima capacità di analisi e l’orientamento alla sperimentazione e attività di testing.

Livello e retribuzione commisurati alla seniority del candidato.

Luogo di lavoro: Matera.

I candidati interessati possono inviare la propria candidatura a filomena.italiano@adecco.it

PROGGETTISTA MECCANICO SENIOR

Se sei orientato a contesti sfidanti e di tecnologia all’avanguardia questa posizione è per te!!!

Per importante azienda cliente operante nel settore produzione impianti industriali Adecco seleziona un PROGETTISTA MECCANICO SENIOR.

La risorsa si occuperà della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie innovative, progettazione meccanica di macchine o impianti complessi, attività di dimensionamento di cinematismi, trasmissioni e organi meccanici. Progettazione di strutture metalliche attraverso Tekla Structures.

Requisiti:

Laurea ingegneria meccanica, esperienza nel ruolo non inferiore a 3/5 anni, ottima conoscenza della lingua inglese (livello B2).

Conoscenza di software di progettazione 3D (Creo- SolidEdge- Solidworks) e di Autodesk Inventor.

Conoscenza sistemi PDM (Autodesk Vault).

Conoscenza delle lavorazioni meccaniche per deformazione e asportazione.

Completano il profilo la predisposizione al lavoro in team e all’apprendimento continuo, competenze di problem solving .

Livello e retribuzione commisurati alla seniority del candidato.

Luogo di lavoro: Matera.

I candidati interessati possono inviare la propria candidatura a filomena.italiano@adecco.it

PROGETTISTA MECCANICO JUNIOR

Per importante azienda cliente operante nel settore della progettazione meccanica Adecco seleziona un PROGETTISTA MECCANICO JUNIOR.

La risorsa si occuperà dello sviluppo del prodotto in diverse tipologie di materiale, progettazione in particolare ACD/ FEM.

Attività di reverse engineering, realizzazione e montaggio prototipi, supporto nelle fasi di sperimentazione,

validazione e certificazione.

Requisiti richiesti:

Diploma indirizzo tecnico o laurea ingegneria meccanica / aeronautica/ meccatronica.

Esperienza nel ruolo non inferiore a 4 anni nell’ambito della progettazione CAD, FEM e sviluppo di materiale plastico.

Conoscenza Solidworks, Ansys, MS Project.

Ottima conoscenza della lingua inglese.

Completano il quadro la predisposizione al lavoro in team e l’orientamento alla formazione continua e all’innovazione.

Livello e retribuzione commisurati alla seniority del candidato.

Luogo di lavoro: Matera.

I candidati interessati possono inviare la propria candidatura a filomena.italiano@adecco.it

MANUTENTORE CALDAIE

Per importante azienda cliente operante nel settore alimentare Adecco seleziona un MANUTENTORE CALDAIE.

La risorsa verrà inserito nel dipartimento manutenzione meccanica ed elettrica si occuperà della attività di manutenzione elettromeccanica assicurando la continuità delle unità produttive e l’efficienza degli impianti e interfacciandosi costantemente con le altre funzioni dello stabilimento.

Gestione degli interventi condivisi con il Plant Manager.

Requisiti richiesti:

Diploma indirizzo tecnico o laurea ingegneria meccanica / automazione/ elettrica / elettronica, preferibile provenienza da aziende del settore alimentare ed esperienza su caldaie a vapore o in generale su recipienti a pressione. Conoscenza della programmazione dei sistemi di automazione Siemens S7.

Utilizzo di software di gestione della manutenzione predittiva e preventiva.

Completano il quadro la capacità di lavoro in autonomia e di analisi.

Livello e retribuzione commisurati alla seniority del candidato.

Luogo di lavoro: Melfi.

I candidati interessati possono inviare la propria candidatura a filomena.italiano@adecco.it

ADDETTO UFFICIO ACQUISTI

Per importante azienda cliente operante nel settore metalmeccanico aziendale Adecco seleziona un ADDETTO UFFICIO ACQUISTI.

La risorsa si occuperà della attività di approvvigionamento delle materie prime e semilavorati sulla base di standard determinati dl budget in termini di costo qualità e servizio.

Si occuperà della ricerca e qualifica dei fornitori su mercati nazionali e internazionali, stipula accordi quadro. Trasmissione richieste di offerta e invio ordini di acquisto.

Pianificazione degli acquisti in virtù della ottimizzazione degli stock collaborando con il Responsabile di Produzione.

Attività di negoziazione che riguarderà oltre che l’acquisto di materiali anche i servizi e trasporti.

Preparazione budget relativo agli acquisti annuali e gestione degli acquisti aziendali anche in relazione ai materiali di consumo e beni di investimento, contratti di manutenzione e contratti di leasing relativo all’acquisto automezzi.

Requisiti richiesti:

Laurea preferibilmente indirizzo economico, esperienza pregressa nell’area acquisti di aziende produttive di medie – grandi dimensioni.

Conoscenza delle normative ISO 9001: 2015 e ISO 14001:2015.

Completano il quadro la predisposizione alla negoziazione e la capacità di lavorare per obiettivi.

Livello e retribuzione commisurati alla seniority del candidato.

Luogo di lavoro: Altamura.

I candidati interessati possono inviare la propria candidatura a filomena.italiano@adecco.it

TECNICO PROGRAMMATORE PLC

Per azienda Cliente del settore Oil&Gas, ricerchiamo

1 TECNICO PROGRAMMATORE PLC

La risorsa dovrà occuparsi di :

-programmazione PLC presenti all’interno degli impianti;

-assistenza tecnica e risoluzione problemi su impianti in esercizio;

-installazione componenti e cablaggi all’interno di quadri PLC, Fire&Gas e ESD

Si richiede:

-titolo di studi ad indirizzo tecnico (perito elettrico/elettronico)

-conoscenza della programmazione dei vari tipi di PLC in particolare Siemens (S7-1500, S7 300/400, TIA PORTAL, PROFINET)

-conoscenza dei quadri Fire&Gas/ESD/DCS

-buona conoscenza della lingua inglese (almeno livello B2);

-disponibilità a trasferte sul territorio nazionale;

Luogo di lavoro : Provincia di Potenza

Si offre inquadramento iniziale a tempo determinato commisurato all’effettiva esperienza di lavoro.

AUTISTA / ESCAVATORISTA

Adecco ricerca autisti/escavatoristi per azienda del settore edile.

Le risorse selezionate si occuperanno della guida di escavatore e camion.

Requisiti:

-esperienza pregressa nel ruolo;

-patente C;

-è preferibile essere in possesso del patentino abilitante alla guida dell’escavatore.

Si offre inquadramento determinato commisurato all’effettiva esperienza.

Luogo di lavoro: provincia di Potenza

ACCOUNT MANAGER

Ti piace lavorare in autonomia e sulla base di obiettivi strategici?

Per importante azienda cliente operante nel settore progettazione sistemi Adecco seleziona un ACCOUNT MANAGER.

La risorsa si occuperà dello sviluppo delle attività di business aziendale e gestione dei rapporti commerciali con i grandi clienti e del raggiungimento degli obiettivi di vendita a questi collegati.

Le sue attività ricomprenderanno la ricerca e sviluppo di nuovi clienti e gestione di clienti acquisiti, analisi esigenze, valutazione e negoziazione offerte, predisposizione documenti tecnico-economici per gare d’appalto pubbliche.

Risponderà gerarchicamente al Direttore Commerciale.

Requisiti richiesti:

Laurea indirizzo tecnico o ambientale.

Esperienza pregressa in aziende che gestiscono clienti pubblici o settore Oil & Gas.

Completano il quadro la capacità di lavoro in autonomia e l’orientamento al risultato.

Livello e retribuzione commisurati alla seniority del candidato.

Luogo di lavoro: Basilicata.

I candidati interessati possono inviare la propria candidatura a filomena.italiano@adecco.it

RESPONSABILE CONTROLLO DI GETSIONE

Per importante azienda Cliente operante nel settore della GDO – no food – operante al Centro-Sud, ricerchiamo un Responsabile del Controllo di Gestione (Controller).

Riportando alla direzione aziendale la risorsa si occuperà dell’implementazione del sistema di controllo di gestione e, andando a presidiare i processi di contabilità analitica, monitorerà l’attività e la performance aziendale mediante lo studio e il controllo dell’andamento economico-finanziario, analizzerà gli scostamenti e predisporrà la relativa reportistica gestionale.

Il profilo ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

-solido Curriculum Studiorum in ambito economico;

-significativa esperienza nel controllo di gestione e/o nell’audit, maturata preferibilmente presso aziende commerciali;

-background contabile e amministrativo.

Completano il profilo personalità determinata, dinamismo, flessibilità e buone capacità relazionali.

La posizione prevede inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato, retribuzione commisurata alla mansione.

Sede di lavoro: provincia di Salerno – Vallo di Diano

Verranno valutate esclusivamente candidature provenienti dal territorio suddetto – e territori immediatamente limitrofi – o interessate al rientro/trasferimento.

PROGETTISTA MECCANICO

Per importante azienda, settore metalmeccanico, ricerchiamo:

PROGETTISTA MECCANICO

La risorsa, inserita in un team di lavoro consolidato si occuperà della progettazione di macchine e/o impianti complessi e dovrà esser in possesso dei seguenti requisiti

•Laurea in Ingegneria Meccanica

•Esperienza di almeno 3/5 anni nella progettazione meccanica

•Ottima conoscenza di software di progettazione 3D parametrico (Creo – Solidworks – SolidEdge e simili – costituirà titolo preferenziale la conoscenza di Autodesk Inventor)

•Conoscenza sistemi PDM (preferibile Autodesk Vault)

•Reale esperienza nel dimensionamento di cinematismi, trasmissioni ed organi meccanici

•Ottima conoscenza sistemi di Tekla Structures

•Conoscenza delle lavorazioni meccaniche per deformazione ed asportazione

•Ottima conoscenza del disegno tecnico

•Ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato [livello B2]

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza finalizzato all’inserimento in azienda.

Luogo di lavoro: provincia di Potenza

IMPIEGATO ADDETTO ALLA LOGISTICA

Per importante azienda cliente, Adecco Italia Spa, ricerca :

UN IMPIEGATO ADDETTO ALLA LOGISTICA

La risorsa si occuperà di:

– gestione attività amministrative legate alla movimentazione della merce in azienda (ddt, bollettazione in&out);

– gestione dei rapporti con i clienti e fornitori;

– gestione dei rapporti con gli autotrasportatori.

Si richiede:

– comprovata esperienza nella medesima mansione;

– diploma ad indirizzo tecnico;

– buone capacità relazionali;

– disponibilità a lavoro su turni ( no notte)

Costituisce un plus :esperienza in contesto del settore logistica con focus sulla gestione della pesa (in&out)

Gradita competenza nell’utilizzo di messi atti alla movimentazione merci (transpallet, carrello elevatore, ecc..)

Si offre iniziale inquadramento inziale a tempo determinato con prospettiva di inserimento in azienda.

Luogo di lavoro : Vulture-melfese

RESPONSABILE MARKETING

Ricerchiamo per nostra importante azienda cliente un/una Responsabile Marketing.

La risorsa si occuperà di:

– gestione delle risorse dell’area grafica e dell’area customer service;

– gestione della comunicazione a 360°;

– gestione social e del sito web,

– curare il piano editoriale semestrale o annuale su riviste di settore;

– organizzazione degli eventi in sede per fidelizzare i clienti;

– analisi della concorrenza e ricerche di mercato;

– gestione CRM.

La risorsa dovrà possedere i seguenti requisiti:

– Laurea in marketing/comunicazione;

– Esperienza di almeno 2/3 anni nel medesimo ruolo;

– Comprovata esperienza nell’organizzazione di campagne pubblicitarie online e/o ferie;

– Familiarità con le seguenti piattaforme/software: WordPress, AS400 e Microsoft Dynamics Nav.

– Conoscenza fluente della lingua inglese.

Completano il profilo visione strategica, capacità di gestire risorse, capacità comunicativa, gestione delle priorità, capacità di analisi, flessibilità e spirito adattamento

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza con prospettiva di inserimento diretto in azienda.

Luogo di lavoro: zona Vallo di Diano (SA)

TORNITORE CNC

Adecco Filiale di Melfi ricerca un Tornitore CNC per importante azienda metalmeccanica nostra cliente.

La risorsa selezionata dovrà avere i seguenti requisiti:

– esperienza significativa nel ruolo, acquisita su torni con controllo fanuc e mazak;

– competenze nella programmazione e nell’attrezzaggio macchine.

Si offre contratto di somministrazione a termine con prospettiva di inserimento diretto.

Luogo di lavoro: Potenza

TECHNICAL WRITER

Adecco Italia S.p.a., per azienda cliente, ricerca:

TECHNICAL WRITER – REDATTORE TECNICO

La risorsa interfacciandosi con i dipartimenti interni per l’acquisizione delle specifiche tecniche e funzionali delle macchine, si occuperà di:

– creare e aggiornare la documentazione tecnica (testi e immagini)

– redigere manuali di funzionamento ed uso dei macchinari industriali;

– redigere fascicolo tecnico;

Requisiti richiesti:

– Laurea in ingegneria meccanica (primo livello o magistrale);

– Buona conoscenza pacchetto MS Office (Word, Excel, Outlook, Power Point);

– Capacità di lettura disegni tecnici meccanici;

– Capacità di lettura schemi elettrici;

– Eventuale conoscenza della Direttiva Macchine 2006/42/CE e della Norma Sicurezza Macchinari EN ISO 13849;

– Discreta conoscenza lingua inglese;

-Esperienza in ruolo analogo

Soft Skills

-Comunicazione

-Problem solving

-Pensiero visivo

-Pensiero logico analitico

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza maturata.

Luogo di lavoro : provincia di Matera

SALDATORI

Ricerchiamo per importante azienda cliente n.2 saldatori a filo continuo.

Le risorse saranno inserite nel dinamico contesto aziendale di produzione ed avranno il compito di effettuare saldature di componenti in metallo.

Rappresenta requisito fondamentale aver maturato esperienza nel ruolo ed è preferibile il possesso di patentino da saldatore.

Inoltre, è’ preferibile avere esperienza in uno dei seguenti metodi di saldatura:

– elettrodo;

– filo continuo;

– MIG/MAG.

Si offre contratto a tempo determinato con inquadramento commisurato all’effettiva esperienza.

Luogo di lavoro: hinterland materano.

OPERAI METALMECCANICI

Per azienda cliente del settore metalmeccanico ricerchiamo n° 3

OPERAI METALMECCANICI

Le risorse selezionate dovranno possedere i seguenti requisiti:

-diploma tecnico in ambito meccanico;

-esperienza acquisita su centri di lavoro CNC;

-gradita capacità di lettura del disegno meccanico;

-disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Potenza

Si offre contratto iniziale a termine con prospettiva di lunga durata

COIBENTATORI

Adecco Italia S.p.a., filiale di Melfi, per importante azienda del settore Oil&Gas, ricerca:

N° 3 COIBENTATORI

Le risorse effettueranno attività di coibentazione tubisteria ed attività affini all’interno di cantiere petrolchimico.

Si richiede:

– comprovata esperienza nel ruolo;

-disponibilità immediata;

-formazione adeguata al contesto cantiere.

Si offre inquadramento a tempo determinato commisurato all’effettiva esperienza.

Luogo di lavoro: Val D’agri

CONTABILE DI CANTIERE (SETTORE OIL&GAS)

Adecco Italia S.p.a., per azienda cliente del settore Oil&Gas, ricerca Contabile di cantiere.

La risorsa selezionata si occuperà di:

-contabilità di cantiere (misure, economie e prezzari)

-contabilità diretta e dei subappaltatori

-rendicontazione dei lavori.

-gestione rapporti con i Tecnici e i Capo Cantiere di campo ai fini della elaborazione della documentazione

Requisiti richiesti:

-diploma ad indirizzo tecnico

-Esperienza pregressa di almeno 2 anni maturata in analoga posizione.

Si offre inquadramento a tempo determinato con possibilità di inserimento successivo.

Luogo di lavoro: provincia di Potenza

QHSE (QUALITY OIL -GAS)

Per azienda cliente del settore Oil&Gas ricerchiamo un QHSE.

La figura, riportando al HSE Manager, assicurerà la pianificazione e la gestione di tutte le attività inerenti il Sistema di Gestione integrato QHSESi occuperà di:

-supporto all’ HSE Manager nel processo di valutazione dei rischi,

-individuazione delle idonee misure preventive e protettive, definizione di procedure, istruzioni operative e regolamenti in materia di Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente

-garantire il monitoraggio costante dei requisiti legislativi e normativi,

-mantenere e implementare il Sistema di Gestione integrato QHSE.

-garantire il mantenimento delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2018, EMAS e Reg. (UE)

-gestire i rapporti operativi con gli Organismi di certificazione,

-gestire l approvvigionamento e la distribuzione dei DPI

la figura ideale

-ha un’esperienza di almeno 3 anni in ruoli analoghi all’interno di contesti produttivi complessi nel settore Oil&gas

-ha una formazione tecnica con laurea preferibilmente (ma non necessaria) in ingegneria ed ha conseguito le specifiche attestazioni inerenti il ruolo.

-ha buone capacità gestionali e capacità di rapportarsi efficacemente con ruoli diversi e individui di differenti estrazioni

-è disponibile a trasferta sul territorio nazionale.

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza con prospettiva di inserimento in azienda.

Luogo di lavoro: Villa D’agri.

La ricerca è rivolta ai candidati dell’uno e dell’altro sesso. Il servizio è gratuito.

Per ulteriori dettagli sugli annunci e per CANDIDARSI accedere al sito www.adecco.it e ricercare la posizione di interesse tra gli annunci pubblicati per la provincia di Potenza.

Per Informazioni rivolgersi a:

Adecco S.r.l.

Filiale di Melfi – Viale D’Annunzio, 56 – 85025 Melfi (PZ)

Tel. 0972 662224 – Fax 0972 250141

e-mail: melfi.dannunzio@adecco.it

Orari: Lunedì – Venerdì dalle 9 alle 18