Lacerenza si ritira, Raffaella Paita: “Spettacolo indecente”

“Ogni giorno un colpo di scena. Ogni giorno un nuovo candidato. Ogni giorno ritirano il candidato del giorno prima”: Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, lo ha scritto su X in riferimento al ritiro ufficiale di Domenico Lacerenza, il candidato che Pd e M5s avevano scelto nei giorni scorsi per le regionali in Basilicata. “Ma cosa vi hanno fatto di male i cittadini della Basilicata per meritarsi uno spettacolo indecente del genere?”, ha chiosato infine la senatrice.

Netto ma sferzante anche il commento del leader di Azione Carlo Calenda, che su X ha scritto: “Dilettanti allo sbaraglio. Altro capolavoro politico di Conte con Pd a rimorchio”. A pesare sulla scelta del dottor Lacerenza, oculista di professione, sarebbe stato il malcontento manifestato nei suoi confronti da esponenti politici locali. “E’ una decisione presa con assoluta serenità – ha fatto sapere l’ex candidato – e anche nell’interesse delle forze politiche che hanno voluto propormi. Avevo dato la mia disponibilità, ma non posso non registrare le reazioni che ci sono state in seguito”.

