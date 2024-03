Lacerenza: “a lavoro con le forze moderate e progressiste per un programma per la Basilicata”

Oggi ho avviato il confronto con le forze politiche lucane moderate e progressiste con l’obiettivo prioritario di trasformare la piattaforma di idee e posizioni su cui c’è stata da subito convergenza in un programma compiuto. E’ un passaggio importante per rendere concreto l’impegno per i lucani e per il quale è indispensabile che ci sia la massima coesione delle forze politiche anche a livello locale.

Sono in questo certo che l’individuazione del mio nome da parte del tavolo nazionale non sia stata avulsa dalle istanze giunte dai territori. E’ sulla base di queste che è stato individuato il profilo di candidatura giusto per la Regione ed è stato fatto il mio nome. E nell’immediatezza confrontandomi sia con la segretaria Elly Schlein che con il presidente Giuseppe Conte abbiamo convenuto sulla necessità di tradurre gli impegni in un programma giudicando tutti insieme indispensabile il confronto fattivo con le forze politiche a livello regionale. Per questo ora il lavoro deve essere celere e intenso.

Domenico Lacerenza