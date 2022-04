La vita è un gioco e il mondo un palcoscenico

Il 23 Aprile 2022, presso l’Aula Magna del Liceo di Marsico Nuovo, è andato in scena lo spettacolo conclusivo del Laboratorio teatrale, condotto da Giulia Gambioli con le studentesse e gli studenti del Liceo di Marsico Nuovo. Il Laboratorio rientra nel Progetto “Life is a play and all the word’s a stage”, che è una delle attività del Piano Scuola Estate 2021, proposto dal MIUR alle scuole, per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e, soprattutto, relazionali degli studenti nel tempo dell’emergenza Covid – 19, purtroppo, ancora in corso.

Il Progetto, iniziato a ottobre, si è svolto contemporaneamente sia nella sede di Marsico che di Viggiano ed ha coinvolto un buon numero di studenti e di studentesse. Il Laboratorio si è articolato in due fasi : la prima ha riguardato lezioni di carattere teorico e pratico, la seconda lo studio e la messa in scena dei testi individuati per il saggio finale.

Lo spettacolo, proposto due volte nella stessa serata, alle 17:30 e alle 21:00, ha presentato al pubblico 3 opere di Achille Campanile, scrittore e drammaturgo del ‘900, (“Centocinquanta la gallina canta”, “L’inventore del cavallo” e “Tragedie in due battute”), intervallate da simpatiche pantomime, interpretate da tutti gli attori.

Le difficoltà non sono di certo mancate: contagi da covid-19, spostamenti difficoltosi dai paesi di provenienza, impegni scolastici ed extrascolastici hanno accompagnato il percorso, ma l’impegno e la dedizione dimostrata dagli studenti, supportati dall’incoraggiamento delle docenti referenti del progetto e dalla guida sapiente della tutor Giulia Gambioli, hanno consentito loro di superare qualsiasi ostacolo con serenità e determinazione.

Ciò è emerso con particolare rilevanza al termine dello spettacolo quando gli attori si sono raccontati facendo emergere quanto sia stata meravigliosa e significativa questa esperienza e, soprattutto, quanto sia diventato importante il legame che si è stabilito tra loro nel giro di pochi mesi. Rispetto, empatia, sostegno reciproco, gentilezza e passione sono stati i tasselli di un percorso formativo e di arricchimento personale che ha permesso ai partecipanti di conoscere meglio se stessi e gli altri e di sbloccare freni inibitori emotivi per condividere e raggiungere un obiettivo comune: crescere.

Lo spettacolo finale, dinanzi ad un pubblico numeroso e caloroso, è stato come “la ciliegina sulla torta” di un viaggio entusiasmante di cui pubblico e attori hanno potuto godere i frutti. Ed è proprio questo ciò che è accaduto sabato sera. Gli studenti del laboratorio teatrale del Liceo di Marsico Nuovo escono da questa esperienza totalmente diversi, consapevoli non solo di essere cambiati, di aver migliorato le competenze espressive, comunicative e relazionali, ma anche convinti che questa opportunità sia stata soltanto l’inizio di un processo in divenire … perché il teatro è vita ed il mondo non è altro che un grande palcoscenico da calcare.

Giuseppe Gresia

VA del Liceo Scientifico

IIS “G. Peano” di Marsico Nuovo