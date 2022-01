La “vigile attesa” è finita, Lega Basilicata vuole un cambio di passo

Discussione sul rinnovo della Giunta e degli uffici di Presidenza e la richiesta del gruppo Lega di indicare i nomi che dovranno prendere parte alla struttura di missione del PNRR. Questo in sintesi il documento chiaro con cui la Lega Basilicata si è presentata ieri pomeriggio a Potenza dal Governatore Vito Bardi.

Un documento importante, un atto concreto con cui il partito di maggioranza relativa nell’Amministrazione regionale non intende più tergiversare per “tirare a campare” in attesa di confronti interni tra le coalizioni a sostegno del governatore Bardi.

Per l’intero gruppo Lega è necessario un cambio di passo, uno slancio che rispetti un indirizzo politico chiaro, quello del cambiamento verso gli interessi di tutti i lucani e rappresenti il mandato concesso dai cittadini.

Il documento è stato preso a modello durante la riunione e annunciato a tutte le parti politiche della Maggioranza ed arriva dopo il deciso indirizzo rappresentato dalla Lega Basilicata nell’ultimo Consiglio regionale, quello dell’approvazione del Piano Strategico, e rappresenta il manifesto con cui la compagine leghista vuole intraprendere i prossimi due anni di legislatura.

Un percorso serio, concreto e che definisca gli obiettivi con cui far ripartire davvero la regione Basilicata perché il consenso elettorale, e la fiducia dei cittadini, non terminano nel segreto dell’urna elettorale. Questi si costruiscono giorno per giorno, in mezzo alla gente e non tradendo le promesse fatte.

Gruppo Consiliare Lega Basilicata