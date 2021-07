Vi raccontiamo la Storia di Mariachiara Vitacca, dottoressa Magistrale in Economia e Management e fresca vincitrice del Premio di Laurea “Verso l’eccellenza e l’innovazione nel management per la creazione del valore“.

Mariachiara ha vinto questo prestigioso premio grazie alla tesi di laurea “I nuovi modelli di business delle imprese petrolifere “.

Mariachiara ama la Basilicata e dice che farà di tutto per provare a costruire qui il suo futuro professionale.

Come sappiamo, la sua volontà è importante ma non basta.

È giunto il momento di provare a creare le condizioni affinché Mariachiara (e tanti altri giovani come lei) non debbano necessariamente fuggire da questa terra per realizzare i propri sogni ed i propri obiettivi professionali.

Qui di seguito, un contributo che vi consigliamo di guardare ed ascoltare con attenzione:

Gli inviati Andrea Mario Rossi e Francesco La Scaleia