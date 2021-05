La soddisfazione del Gruppo Lega Basilicata per il ritorno in zona gialla

“Il Gruppo Lega esprime grande soddisfazione per il passaggio in Zona Gialla della Basilicata: finalmente da oggi la Regione lascia la Zona Arancione e si prepara a ripartire. I ristoranti e i bar, dopo quattro lunghi mesi di asporto e delivery, possono tornare a lavorare con la somministrazione anche se solo all’aperto. In particolare per le attività commerciali sono stati mesi duri: basti pensare che lo scorso anno in Basilicata hanno cessato l’attività 184 ristoranti e 101 bar”.

“Ora per tutti c’è la speranza di poter tornare a lavorare e quindi a vivere una vita per quanto possibile normale: questo non deve essere visto come un “liberi tutti”, occorre comunque rispettare le norme per non vanificare gli sforzi e i sacrifici fatti finora. Ci appelliamo al senso di responsabilità dei lucani, che hanno dimostrato grande spirito di collaborazione e senso civico”.

“La campagna vaccinale intanto sta proseguendo in maniera proficua e celere , puntiamo verso l’obiettivo immunizzazione. Nel breve periodo, invece, così come chiesto più volte da Salvini a livello nazionale, auspichiamo l’estensione dell’orario di apertura di bar e ristoranti fino alle h 24. Imporre il coprifuoco alle h 22, soprattutto nelle nostre Regioni, dove non c’è l’abitudine di cenare presto, equivale a non dare la possibilità di lavorare a cena. Così per quanto riguarda le consumazioni all’aperto, date le condizioni metereologiche non sempre clementi e il fatto che molti esercenti non hanno adeguati spazi esterni, chiediamo sia consentita la somministrazione anche all’interno dei locali”.