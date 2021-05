La Scuola dell’infanzia di Marsicovetere ha ricevuto il titolo di “Ambasciatore per la Terra 2021”

La scuola dell’infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo di Marsicovetere (plessi di Barricelle, Marsicovetere e Villa d’Agri) ha partecipato all’ Earth Day Italia ed i bambini hanno ricevuto il titolo di Ambasciatori per la Terra.

Grazie al bellissimo progetto con il quale i vostri alunni hanno partecipato alla VII edizione del Contest #ioCiTengo, Earth Day Italia è lieta di conferire al Vostro Istituto l’attestato di “Ambasciatore della Terra 2021“.

Come ogni anno infatti il Contest #ioCiTengo, legato al Festival dell’Educazione alla Sostenibilità, in ambito delle celebrazioni della Giornata Mondiale della Terra, raccoglie innumerevoli progetti che raccontano la volontà dei nostri ragazzi di “essere” oltre the diventare cittadini attivi del loro futuro.

Nella speranza di vedere i vostri lavori anche il prossimo anno e possibilmente di accogliervi in presenza al Villaggio per la Terra 2022.