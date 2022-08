La ricerca di energie alternative e il risparmio energetico. A Tramutola il 25 agosto

Esperti del settore, docenti e ricercatori Universitari, rappresentanti di Imprese e StartUp regionali, responsabili della ricerca territoriale per l’energia si confronteranno a Tramutola giovedì 25 agosto 2022.

Un convegno che l’Amministrazione comunale di Tramutola ha voluto organizzare per avere un confronto non solo tecnico ma anche politico e sociale, per fare il punto sui temi che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili con le evidenti implicazioni anche sul versante della sostenibilità ambientale e delle sensibilità ecologica.

Si parlerà del potenziale geotermico della valle del Caolo di Tramutola, della Basilicata come terra di vento, sole ed acqua, delle esperienze delle rinnovabili e delle comunità energetiche; saranno illustrate le ipotesi di utilizzo dei pozzi petroliferi sterili a scopo geotermico ed in particolare di energia sostenibile e monitoraggio ambientale

I lavori termineranno con le conclusioni affidate al Dr. Cosimo LATRONICO, Assessore dell’Ambiente, del territorio e dell’energia della regione Basilicata.



Il convegno si terrà il 25 agosto 2022, con inizio alle ore 18.00 in piazza del Popolo.