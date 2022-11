La nostra pagina Facebook de “La Gazzetta della Val D’Agri” ha subito un attacco hacker

Informiamo gli amici lettori del fatto che la pagina Facebook de “La Gazzetta della Val D’Agri” ha subito un attacco hacker.

Purtroppo la pubblicazione dei contenuti non è più controllata dalla nostra redazione.

Ci scusiamo per il disagio, stiamo provvedendo ad inviare le opportune segnalazioni alla Polizia Postale. Continueremo a tenervi informati sull’esito di questa spiacevole situazione.

Specifichiamo altresì che il sito www.gazzettadellavaldagri.it risulta essere regolarmente attivo così come le altre piattaforme social (Telegram, Instagram, YouTube).

Ad ogni modo, nel frattempo, vi invitiamo a seguire questa pagina all’interno della quale riprenderemo la pubblicazione delle notizie e dei contenuti da noi prodotti, in attesa di recuperare le funzionalità della pagina violata.

Ricordate sempre che NESSUNO riuscirà a spegnere la nostra voce.

Intanto grazie a tutti !

La Redazione de “La Gazzetta della Val d’Agri”