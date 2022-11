La melanzana rossa di Rotonda Dop e il suo Consorzio premiati a Reggio Calabria

Ennesimo importante premio per la melanzana rossa di Rotonda dop e per il Consorzio che da anni lavora alla sua tutela e valorizzazione. L’occasione è stata la terza edizione della Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud che si è svolta al Museo del Bergamotto di Reggio Calabria per iniziativa della Fondazione ITS 2011 (Famiglia Florio di Calabria) che intende proporre per il Sud Italia Reggio Calabria come teatro di una manifestazione sulla comunicazione agroalimentare di rilievo nazionale e internazionale. Nel corso della manifestazione protagoniste sono state le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia con le loro produzioni tipiche dallo spiccato legame con il territorio e dal carattere fortemente identitario. In particolare si sono svolti incontri con i Consorzi e le Organizzazioni di Categoria. Consegnati diversi premi, andati a giovani promesse degli Istituti Alberghieri, a talentuosi giornalisti e consorzi d’eccellenza, che si sono distinti per aver valorizzato i prodotti agroalimentari del Sud Italia. Tra questi il Consorzio della Melanzana Rossa di Rotonda Dop , realtà del territorio lucano che riunisce aziende locali che con le loro produzioni – melanzana rossa di Rotonda Dop e molte altre specialità agricole tipiche del Parco Nazionale del Pollino – stanno contribuendo concretamente alla rinascita di una filiera sinergica che oggi punta a nuovi successi rendendosi sempre più alla portata di un pubblico internazionale, elevando anche la qualità del comparto turistico. A ritirare il premio il direttore del Consorzio, Nicola La Gamma. “La melanzana rossa sicuramente rappresenta un’ eccellenza del nostro territorio la cui notorietà è aumentata di pari passo con la crescita del Consorzio stesso – ha commentato La Gamma – per cui questo premio rappresenta un importante riconoscimento del lavoro fin qui svolto con la voglia di raggiungere altri risultati. Un lavoro, il nostro, – ha concluso – che punta a far conoscere la melanzana, e a tutelarla sempre di più”. Ospite della manifestazione lo chef Fabio Campoli che per l’occasione ha proposto uno speciale cooking show dedicato agli insospettabili matrimoni gastronomici tra la melanzana rossa di Rotonda e il bergamotto di Reggio Calabria.