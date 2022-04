La Madonna della Grumentina in processione al Santuario della Salus Infirmorum

“Ripresa Domenica 24 Maggio, con molta partecipazione da parte dei fedeli di Grumento, Sarconi, Moliterno, Tramutola, Viggiano ed Aliano, la tradizionale processione che da Grumento Nova raggiunge il Santuario della Salus Infirmorum sul fiume Agri. Tre le sante messe, officiata da Padre Thomas, per la grande affluenza di pellegrini. Il rito religioso, dopo due anni di sospensione, è antichissimo. Risale al settecento, epoca in cui ci furono molte vittime per una malattia polmonare. In quel tempo ci fu un pellegrinaggio che, ripercorrendo antichi tratturi, giunse al santuario per chiedere la grazia alla Madonna del Grumentino affinché cessasse l’epidemia. E così fu. Un altro segnale di speranza e di ripresa che ha connotato una giornata intrisa di fede e di un mutuo scambio di Augurio con la Comunità di Melbourne che ogni anno celebra la ricorrenza, dimostrando grande attaccamento alle proprie origini ed ai propri cari”. Il Sindaco Antonio Imperatrice

Video di Michele Tropiano e Vanessa Verre: