La Lucana Film Commission e Cinecittà unite in un progetto di formazione in Basilicata

Un protocollo d’intesa voluto dalla Lucana Film Commission e siglato con Cinecittà S.p.a darà vita a bandi di selezione finalizzati alla realizzazione di corsi di formazione per il mondo dell’audiovisivo. Saranno autentiche “Botteghe professionalizzanti”, come vengono definite dal “ Progetto Cinecittà” quelle che si terranno in Basilicata, e per la prima volta fuori dai laboratori della più antica e famosa sede di produzione cinematografica italiana. Saranno corso gratuiti per chi li seguirà e sono destinati tanto agli occupati quanti ai disoccupati o inoccupati.

Il primo a vedere la luce sarà il corso di formazione in “Sartoria e Taglio Costume”, e sarà rivolto prevalentemente ad artigiani lucani che frequentando questo corso potranno apprendere l’arte del taglio e del cucito applicato all’industria del cinema, della televisione e dello spettacolo in generale.

“Abbiamo voluto puntare sulla formazione delle figure che, in ambito artistico come quello artigiano, possano in Basilicata rappresentare un vero capitale umano per le produzioni che scelgono il nostro territorio- afferma Margherita Romaniello, Presidente della Lucana Film Commission -. Dopo aver ricostituito sul sito della lucana film commission un vero eprocurement (la production guide su www.lucanafilmcommission.it) in cui poter trovare tutte le figure professionali che a diverso titolo rappresentano l’offerta lucana per l’industria dell’audiovisivo, ed aver lanciato dei bandi per enti di formazione accreditati, abbiamo voluto aprire alla professionalizzazione di figure che possano rispondere al fabbisogno sul territorio in ambito cinematografico e televisivo. Cinecittà rappresenta in Italia e nel mondo la più grande fucina creativa per l’audiovisivo ed i suoi mestieri, ed è per questo che non solo abbiamo lavorato per creare una sinergia con loro, ma anche perché fossero i loro docenti a venire in Basilicata, agevolando chi, pur frequentando i nostri corsi, potrà continuare anche ad esercitare la propria attività non muovendosi dal proprio luogo di lavoro e/o abitazione”.

Il corso in “Sartoria e taglio costume” si svolgerà a Potenza, presso l’Istituto IPSIA G. Giorgi, sito in Via Pola, 3, a partire da fine maggio 2024, mentre il successivo corso in make up ed hair stylist cinematografico si terrà a Matera, nel prossimi autunno.

Il corso in sartoria e Taglio costume sarà tenuto, come gli atri due (in make up ed hair stylist contemporaei e d’epoca, sempre tutto applicato all’industria dell’audiovisivo) da professionisti dell’Associazione italiana Scenografi, Costumisti e Arredatori, l’Associazione che da 40 anni rappresenta e riunisce Scenografi, Costumisti e Arredatori italiani e i relativi aiuti, assistenti e neo-laureati nelle discipline di competenza. Fanno parte dell’associazione professionisti pluripremiati e premi Oscar come Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo, Gabriella Pescucci, Milena Canonero e Maurizio Millenotti.

Un ringraziamento all’istituto potentino che ha aperto il suo innovativo laboratorio di sartoria e che ospiterà quindi i corsisti ed i loro dicenti. Il preside dell’IPSIA Giorgi, Michele Nigro , ricordando infatti i sette anni già all’attivo del corso di moda fra le proprie attività curriculari, si è dichiarato “ estremamente gratificato di essere stato coinvolto nel progetto della Lucana Film Commission, essendo questo corso un attestato alla qualità del percorso formativo di grande rilievo che ha già riscosso molto successo per il n ostro Istituto. Successo che ci ha già permesso di aprirci al territorio ed instaurare partnership con aziende private locali. Ospitare un corso come quello di “ sartoria e Taglio costume” rappresenta pertanto per noi un grande traguardo

Chiara Sbarigia, Presidente di Cinecittà afferma : “Il progetto formativo sviluppato in collaborazione con la Lucana Film Commission , è per Cinecittà, il primo esempio di formazione distribuita sul territorio italiano , diversamente da quanto sino a oggi invece realizzato a Roma. Questo importante obiettivo è stato deciso – d’intesa con il MIC – per distribuire gli effetti del programma di formazione di Cinecittà in tutto il Paese, creando forme di collaborazioni virtuose con i territori regionali, per una ampia condivisione del know how e dell’esperienza delle maestranze di Cinecittà. Fondamentale è stata la capacità della Lucana Film Commission, cui va il mio ringraziamento – di identificare le risorse finanziarie e umane, e le strutture per realizzare i corsi di formazione. Un modello che replicheremo efficacemente in diverse altre regioni italiane.”

Per iscriversi al Corso in Sartoria e Taglio Costume, il cui bando ed il cui programma completo è già online sul sito lucelabcinecitta.com, bisognerà fare domanda di ammissione registrandosi alla piattaforma telematica https://lucelabcinecitta.com/area-riservata/ seguendo le indicazioni riportate nello stesso, entro il termine improrogabile del 05/05/2024 alle ore 12.00.

Il corso di formazione prevede un numero massimo di 8 allievi ciascuno, per garantire una ottimale guida alla conoscenza teorica e pratica delle discipline previste ed avrà una durata di n.240 ore di lezioni frontali e attività laboratoriali pratiche sarà svolto presso l’Istituto IPSIA G. Giorgi, sito in Via Pola, 3, 85100 Potenza (PZ). Il corso prevederà inoltre 2 giorni di work experience presso aziende di settore o set .

Al termine del corso, il cui inizio è previsto per la fine del mese di maggio, gli allievi che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste dal singolo corso e che avranno superato le prove di esame finali, conseguiranno un attestato di Frequenza, con messa in trasparenza delle competenze acquisite.