La Giunta Regionale chiarisce: “Ordinanza su chiusura delle scuole elementari e medie efficace fino al 3 dicembre”

E’ apparsa pochi minuti fa, all’interno del canale di comunicazione social ufficiale della giunta regionale di Basilicata, questa breve nota chiarificatrice in merito alla sospensione dell’attività didattica in presenza all’interno delle scuole elementari e medie della nostra regione.

Attraverso la presente, si conferma che le attività didattiche in presenza per gli studenti lucani delle scuole elementari e medie, restano sospese (almeno) fino al prossimo 3 Dicembre.

Qui di seguito, il testo completo del comunicato.

L’ordinanza numero 45, del presidente della Regione Basilicata – Vito Bardi, su misure per la gestione dell’emergenza Covid, non abroga la precedente ordinanza numero 44 sulla chiusura delle scuole elementari e medie che cessa la propria efficacia il 3 dicembre.

È quanto si evince da un chiarimento del Capo di Gabinetto, Fabrizio Grauso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

A differenza delle ordinanze citate nell’articolo 1 dell’ordinanza numero 45, tutte aventi effetti con scadenza antecedente alla data del 27 novembre – si legge nel chiarimento – l’ordinanza numero 44, all’art. 3, comma 5, definisce chiaramente l’efficacia della stessa fino alla data del 3 dicembre 2020 non necessitando – pertanto – di alcun atto ulteriore che ne possa prorogare gli effetti.

In altri termini – conclude il chiarimento – le disposizioni dell’ordinanza numero 44 del 17 novembre 2020 sono attualmente in vigore e lo saranno, fatte salve le eccezioni di legge, fino alla data del 3 dicembre prossimo venturo.