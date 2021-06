La DMB Villa d’Agri ha conquistato al Palavejanum di Viggiano il titolo regionale Under 17 maschile

La Don Michele Botta Pallavolo Villa d’Agri sale sul gradino più alto del podio lucano, conquistando il titolo regionale Under 17 maschile.

La Finale, articolata in un concentramento a tre squadre e disputata ieri pomeriggio nel palazzetto “PalaVejanum” di Viggiano, ha visto contrapposte DMB Villa d’Agri e Rinascita Lagonegro nella prima gara terminata con la vittoria per la formazione valligiana con i parziali di 25-15, 25-14, 25-17. La seconda gara, Volley Academy Matera vs Rinascita Lagonegro, è terminata 1:2 (18-25, 21-25, 25-23). Nella terza e decisiva gara la DMB Villa d’Agri si impone per 2:1 sul Volley Academy Matera (18-25, 25-10, 29-27). Sono stati mesi difficili per tutti in particolare per i ragazzi. Ed proprio pensando a loro, perché dopo l’incubo covid19 il sogno continuasse, che la società Dmb Villa d’Agri ha voluto fortemente riprendere con le attività, riuscendoci solamente ad inizio maggio scorso. L’entusiasmo, la loro costanza negli allenamenti e la loro caparbietà hanno fatto si che si potesse raggiungere questo traguardo.

Ora ad attenderli, già sabato e domenica 12/13 giugno la fase Interregionale, che si disputerà sempre al PalaVejanum di Viggiano, contro i campioni regionale campani del Volley Meta (Na) e i pugliesi del Frascolla volley (Ta).

Questi i nomi dei giocatori allenati dai coach Dino Viggiano e Pinuccio Logiurato: Bontempi Attilio, Bove Daniele, Celano Enrico, D’Armiento Antonio, Galante Vincenzo, Iuorno Egidio, Langone Vincenzo, Pasquariello Augusto. Sanchirico Angelo, Sanchirico Fortunato, Sassano Nario.