La Camera Penale di Basilicata ha rinnovato le cariche elettive. Nuovo Presidente l’Avv. Shara Zolla

L’Assemblea dei soci della Camera Penale di Basilicata ha rinnovato le proprie cariche elettive ed ha eletto il nuovo Presidente nella persona dell’ Avv. SHARA ZOLLA ed il Consiglio Direttivo nelle persone dell’ Avv. Clemente DELLI COLLI, Avv. Valeria D’ADDEZIO, Avv. Rosanna FARAONE, Avv. Rosita GERARDI, Avv. Pierpaolo Nicola BARBUZZI, Avv. Mario ROMANELLI, Avv. Francesco SARNO.

Il nuovo organo direttivo, onorato per la fiducia accordata è pronto ad adempiere al mandato conferito, coeso, nella linea da percorrere per sostenere e difendere il gravoso compito dell’Avvocato e per una interlocuzione sempre fattiva e collaborativa con le Autorità Giudiziarie nel comune interesse del miglior esercizio della Giustizia.