La Basilicata sul podio per donazioni di sangue nel mese di settembre

E’ stato pubblicato dal Centro Nazionale Sangue il report dei primi nove mesi dell’anno riportante i dati relativi alle raccolte sangue sul territorio nazionale.

Dopo tanto, la percentuale segna un incremento dell’ 1,2%, con la Basilicata che è di appena il -0,1% alla media ma del + 9,5% nel mese di settembre rispetto allo stesso periodo dell’anno 2020.

Dopo la Valle d’Aosta e il Molise, la nostra regione è al terzo posto per quantità raccolte. Le tre regioni italiane più piccole hanno fatto sentire la loro presenza costante nelle donazioni e hanno dimostrato tanta sensibilità verso chi soffre e verso chi ha bisogno di essere trasfuso.

Rimanendo ai numeri non possiamo far altro che ringraziare i nostri iscritti che con circa 600 donazioni in questi primi nove mesi dell’anno hanno contribuito notevolmente a raggiungere tale risultato ma, soprattutto, ad aver aiutato gli ospedali.

In questo mese di ottobre, e precisamente dal giorno 15, la certificazione verde è diventata requisito fondamentale per l’ingresso nei posti di lavoro. Il Green Pass, però, non è richiesto per l’accesso a centri trasfusionali e unità di raccolta. È il passaggio centrale della circolare che il presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro Briola, e il Segretario Generale, Rocco Monetta, nostro conterraneo, hanno inviato nei alle sedi Regionali, Provinciali, Comunali ed equiparate della nostra associazione per sottolineare che per i donatori, la cui permanenza nelle strutture di raccolta è circoscritta all’atto della donazione, si procederà all’ingresso con le procedure vigenti: la somministrazione di un questionario, il colloquio con il medico e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, la misurazione della temperatura e il rispetto del distanziamento sociale.

Vi aspettiamo, perciò, Martedì 26 ottobre prossimo, dalle 7.30, presso l’unità di raccolta di sangue Avis di Marsicovetere, presso il Kiris Hotel.