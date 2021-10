La Basilicata festeggia con il SuperEnalotto e il Lotto: vinti più di 50mila euro

La Basilicata festeggia con il SuperEnalotto: nel concorso del 26 ottobre, riporta Agipronews, è stato centrato un “5” da 24.010,23euro. La giocata vincente è stata centrata nel bar di viale I.Morra 90 a Sant’Arcangelo, in provincia di Potenza. Il Jackpot, intanto, sale ancora e arriva a 101,1 milioni di euro, che saranno in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre in Basilicata il “6” è stato centrato solo una volta, con 1,7 milioni vinti nel 2000 a Marsicovetere, in provincia di Potenza.

E si festeggia anche grazie al Lotto: nel concorso del 26 ottobre, come riporta Agipronews, un giocatore di Potenza ha centrato una vincita del valore di 28.050 euro indovinando 6 ambi, tre terni e una quaterna. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,4 milioni in tutta Italia, per un totale di oltre 932 milioni dall’inizio dell’anno.