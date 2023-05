La 106edizione del Giro d’Italia vede tra i protagonisti i lucani Verre e Pozzovivo

La 106edizione del Giro è partita sabato 6 maggio dalla provincia di Chieti, in Abruzzo,e arriverà in Basilicata oggi, lunedì 8 maggio, dove si chiuderà la terza tappa che partirà da Vasto e arriverà a Melfi passando dai Laghi di Monticchio e proseguendo per Rionero in Vulture, Barile e Rapolla fino ad arrivare alla città federiciana.

Domani la quarta frazione della corsa in rosa partirà dalla città oraziana, Venosa, e da lì toccherà alcuni tra i borghi più caratteristici della provincia potentina: Lagopesole, Filiano, Atella, San Fele, Bella e Muro Lucano, Castelgrande e Pescopagano dove saluteranno la nostra regione e proseguiranno fino all’arrivo atteso a Lago Laceno, in Campania.

Sono due i ciclisti lucani che partecipano al Giro d’Italia: il veterano Domenico Pozzovivo, originario di Policoro, giunto alla sua sedicesima competizione, e il giovane Alessandro Verre, 21enne di Villa d’Agri, che gareggia per la prima volta. Alessandro Verre al suo secondo anno tra i professionisti con l’Arkea Samsic e il Giro 2023 costituisce l’occasione di far vedere le sue qualità in salita o anche in una fuga.

Anche quest’anno la Basilicata avrà una importante vetrina per mostrare al mondo le bellezze naturali, paesaggistiche e storico-artistiche che la contraddistinguono.

Un’occasione unica per percorrere il territorio lucano attraverso le due ruote e scoprire scenari incantevoli che si schiudono agli occhi dei ciclisti e dei telespettatori che seguiranno il giro da ogni angolo del mondo.

Il territorio lucano offre itinerari adatti a tutte le tipologie di bikers, perché le sue strade, ben segnalate, tutte in sicurezza e al riparo dai rischi del traffico, si prestano a vari livelli di difficoltà.

Una fitta rete di itinerari, adatti agli appassionati di cicloturismo di ogni livello, consente di toccare le località di maggiore interesse della regione, utilizzando percorsi insoliti, nella maggior parte dei casi poco frequentati dalle auto.

L’evento sportivo targato Gazzetta dello Sport, può contare per il quarto anno consecutivo sul sostegno di Trenitalia nella veste di Official Green Carrier. Viaggio, sostenibilità e valorizzazione del territorio accomunano la gara in rosa più famosa d’Italia e la società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS.

Durante la corsa la coppa sarà trasportata sui treni del Regionale di Trenitalia che, con una speciale livrea in rosa, affiancheranno in alcune tappe il percorso dei ciclisti. È accaduto ieri, fra Giulianova a Vasto-S.Salvo, e si ripeterà il 16 maggio in occasione della decima tappa, la Scandiano-Viareggio, tra Emilia-Romagna e Toscana, e il 17 maggio per l’undicesima tappa, la Camaiore-Tortona, tra Toscana, Liguria e Piemonte.

Anche quest’anno si ripete il Giro-E, per amatori, che affiancano il percorso compiuto dai professionisti in sella a delle e- bike. La terza tappa di oggi sarà da Cerignola, in Puglia, a Melfi e tra i partecipanti un team di ferrovieri appassionati delle due ruote, fra cui dei dipendenti della Direzione Puglia e Basilicata di Trenitalia, capitanati quest’anno da Sacha Modolo (ciclista professionista dal 2010 al 2022, vincitore di due tappe del Giro d’Italia).