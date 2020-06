Isolato per un guasto alla rete Telecom. La denuncia del comune di Gallicchio

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Comune di Gallicchio:

Si denuncia che il COMUNE di GALLICCHIO dalle ore 18 del 15/6/2020 è isolato per un guasto alla rete Telecom di rete fissa ed ADSL.

Per la rete fissa il problema persiste da mesi. E’ stata già fatta segnalazione anche in Prefettura da più di un mese per la situazione di mai funzionamento della rete fissa, che spesso, sia di giorno che di notte, durante il periodo di emergenza Covid-19 con blocco, lasciava isolato tutto l’abitato ed in particolar modo gli anziani che vivono da soli. 11 16/6 di mattina ho contattato la Prefettura e la Protezione Civile per avere notizie di referenti Telecom che ci dicessero la situazione a che punto fosse ed i tempi di risoluzione del problema.







A tutto questo si aggiunga la situazione dell’Ufficio Postale Locale che 6 aperto a giorni alterni e che spesso, nei giorni di apertura, c’e anche assenza di collegamento per l’erogazione dei servizi alla clientela. Tutti questi disservizi diffusi hanno generato profondo malumore e rabbia nella popolazione tutta, già profondamente segnata dal lungo periodo di blocco legato all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Alla luce di quanto detto Poste Italiane e Telecom Italia a ripristinare con urgenza i servizi di apertura giornaliera dell’Ufficio Postale e il guasto telefonico su rete fissa e adsl.

Il comune, in caso di assenza di risposta, adirà le vie legali, anche con una class action, nei confronti delle anzidette società causa di questi enormi disagi alla popolazione tutta.