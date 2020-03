Intervista al Sindaco Tancredi sul caso di Coronavirus a Moliterno

La Basilicata nella giornata di ieri ha registrato purtroppo un altro caso di contagio da Covid-19. Come tutti oramai sappiamo, si tratta di una cinquantenne di Moliterno che ora si trova ricoverata nel reparto di Malattie infettive del San Carlo di Potenza. La donna, un’insegnante, che non usciva di casa da circa venti giorni per uno stato influenzale, avrebbe accusato ieri un dolore a una spalla che ha insospettito il marito, medico pneumologo all’ospedale di Villa d’Agri. Di qui i controlli che hanno evidenziato la presenza di una brutta polmonite e quindi il trasporto a Potenza.

Da quanto si apprende, il marito non avrebbe lavorato nell’ultimo periodo nel nosocomio valdagrino, ma rientrato solo nell’ultima settimana, a causa di un intervento chirurgico ad un ginocchio, mentre la figlia, psicologa, non residente stabilmente a Moliterno, sia rientrata in paese lo scorso 3 marzo. Per questo motivo sono stati sottoposti a tampone gli altri due componenti del nucleo familiare, per i quali si attende in giornata l’esito. Secondo i medici potrebbe essere più probabile che la figlia abbia contagiato la madre.





Non è tardato ad arrivare un commento del sindaco di Moliterno, Giuseppe Tancredi: «È sicuramente un momento difficile, da parte mia e di tutta la comunità ci stringiamo attorno alla persona contagiata ed ai familiari per questi momenti. Adesso l’invito che rivolgo alla comunità è quello di essere ancora più attenti e di rispettare rigorosamente tutte le misure imposte. In questo momento, solo così ne usciremo fuori».

