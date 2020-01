Fragilità del territorio lucano: proposte e interventi urgenti per salvare l’ambiente e la natura

di Giulia Giarletta

Lo stato di recessione economica e il diffuso degrado del patrimonio territoriale ed ambientale, impongono ai responsabili politici ed alle realtà economiche e sociali del territorio lucano impegni certi e immediati.

Investire in ambiente è ormai una priorità ineludibile sia per contenere e prevenire i disastri sempre più frequenti per effetto del cambiamento climatico e della fragilità dei terreni sia per ridare slancio all’economia e all’occupazione.

Per superare la crisi bisognerebbe intervenire con urgenza nei seguenti settori prioritari: dissesto idrogeologico (frane ed alluvioni); erosione costiera; sistema depurativo delle acque; bonifiche discariche e siti inquinanti; fonti rinnovabili ed energia diffuse; messa in sicurezza manutenzione ed adeguamento energetico degli edifici pubblici; monitoraggio in Val d’Agri, finalizzati alla valutazione sanitaria della qualità dell’aria-per attività estrattive petrolifere; Interventi occupazionali e iniziative

congiunte mediante: accelerazione delle procedure di affidamento e apertura dei cantieri con le risorse disponibili e non spese; censimento delle progettazioni esecutive e cantierabili in tutti enti locali e territoriali; attivazione dei Fondi Strutturali per gli interventi in ambienti.

Dico: – Anche noi possiamo fare qualcosa per tingere di verde il nostro futuro. Ecco 12 piccoli gesti quotidiani che possiamo fare per salvaguardare l’ambiente e La natura:

Ridurre il consumo di acqua; Usare meno l’automobile; Non sprecare energia elettrica; Ridurre il consumo di carne e pesce; Fare la raccolta differenziata; Fare una “spesa intelligente”; Usare la carta riciclata; Acquistare mobili di legno certificato; Ottimizzare il riscaldamento; Scegliere cosmetici e detersivi ecologici; Non buttare carte, oggetti vari per le strade; Non sporcare e non buttare bicchieri, bottiglie, carte e quant’altro sulle spiagge.

Grazie a tutti per l’attenzione.

GIULIA GIARLETTA