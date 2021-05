Insediata la Commissione dei lucani nel mondo in occasione della Giornata dei Lucani nel Mondo

“E’ stato per me un grande onore e privilegio poter riunire la Commissione regionale dei Lucani nel mondo per la prima volta in questa XI legislatura”. Così il Presidente del Consiglio regionale e della Commissione dei Lucani nel mondo, Carmine Cicala, che ha insediato oggi, in occasione della Giornata dei Lucani nel Mondo, l’organismo regionale.

“Questo momento pandemico – ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala – non ci ha consentito di incontrarci di persona ma, nonostante questo, si è trattato di un momento decisamente importante. Abbiamo provveduto ad insediare l’organismo CRLM che consentirà il prosieguo delle tante attività che ogni associazione e federazione svolgono in ogni parte del mondo. Ai componenti di questo organismo i più cari auguri di buon lavoro da parte di tutta l’Assise regionale”.

“Insieme all’ufficio regionale preposto, nonostante la pandemia che abbiamo dovuto fronteggiare – ha continuato – abbiamo lavorato con le tante associazioni che non si sono mai fermate e che, instancabilmente, nonostante le difficoltà, hanno continuato con le tante iniziative. Il lavoro svolto fin qui è importante ma tanti sono i progetti che ci vedranno impegnati nei mesi avvenire. È mia intenzione rafforzare il ruolo del forum dei giovani lucani nel mondo perché i giovani sono al centro del mio agire politico e perché sono sempre più convinto che questa regione ha bisogno delle esperienze e delle capacità di questi nostri giovani lucani che vivono in tutto il mondo. A tutti voi il mio augurio di potervi abbracciare presto in Basilicata. A voi tutti, ancora una volta, il mio grazie per il vostro impegno. Siete il simbolo di una Basilicata che sa farsi apprezzare per la sua autenticità e per i valori che da sempre la contraddistinguono”.

Dopo i saluti istituzionali dei vice presidenti Leggieri e Vizziello, la Commissione procederà alla nomina del nuovo comitato esecutivo della Commissione regionale dei Lucani nel Mondo.

In concomitanza con la Giornata dei Lucani nel Mondo, l’Associazione lucana di Reggio Emilia ha organizzato, in collaborazione con 12 TV locali di 13 regioni diverse, di cui una che trasmette in ambito nazionale, la messa in onda del docufilm “Matera Plovdiv la retta via della cultura”, prodotto dalla Tarantella Lucana e da “Le mappe di ghiga”, con la regia di Isabella Trovato e idea e sceneggiatura di Donato Vena (Presidente del sodalizio lucano). Il docufilm, che nasce come idea nella precedente Commissione Lucani nel Mondo e che vede anche il patrocinio della Regione Basilicata, sarà visibile nella nostra regione su TRM Art canale 626 alle ore 21; Delta TV canale 78 alle ore 21; e canale 254 (la Grande Italia) alle ore 16:30.

Sono molto onorato di assumere la carica di Vice Presidente della Commissione regionale dei Lucani nel Mondo e spero di svolgere il mio incarico con la massima trasparenza e disponibilità nei confronti di Voi tutti, avvalendomi del supporto organizzativo dell’Ufficio segreteria della Commissione in Consiglio regionale.

I lucani nel mondo sono una vera risorsa e la giornata che celebriamo oggi rappresenta una grande occasione per non dimenticare la nostra storia. L’occasione giusta per ricordare sempre l’impegno dei nostri corregionali desiderosi di mantenere un forte legame con la terra d’origine. Io stesso sono stato un ‘lucano all’estero’ essendo nato in Svizzera, a Zurigo, e ricordo bene l’amore di tanti nostri corregionali verso la Lucania.

L’impegno che assumo, come Vice Presidente della CRLM, sarà quello di ripensare ad una serie di attività per rendere pienamente partecipi tutti i lucani presenti in ogni parte del mondo. Bisognerà coinvolgere soprattutto i nostri giovani, figli o nipoti di emigrati lucani, ‘ambasciatori’ della nostra Basilicata. Rendere attivamente partecipi gli imprenditori di origine lucana che all’estero si sono affermati e che potranno diventare esempi virtuosi per chi opera nello stesso settore, qui da noi.

Decisivo il ruolo dei lucani che da lontano provano a contribuire nel rendere grande la nostra terra. A questo proposito, mi viene in mente la storia dell’ingegnere Rocco Petrone (i cui genitori erano originari di Sasso di Castalda) che ha portato la ‘Basilicata sulla Luna’ diventando il direttore del Programma Apollo.

Dobbiamo smetterla con la solita litania del ‘turismo di ritorno’, occorrerà dare voce alle nuove attività imprenditoriali: basti pensare, solo per fare un esempio, ai nuovi giovani imprenditori che hanno cominciato a farsi conoscere in tutto il mondo, grazie alla commercializzazione di prodotti come il pistacchio, il tartufo, lo zafferano. Per questo alcune Associazioni presenti in Italia stanno provando a fare rete con i vari operatori lucani per far conoscere le realtà gastronomiche locali.

Inizia oggi una nuova fase per un dialogo propositivo e costruttivo con i tanti lucani sparsi per il mondo: la CRLM avrà l’importante compito di ripensare ad una serie di attività, esaminando minuziosamente tutti i programmi e le proposte. Si dovrà accantonare la fase dell’assistenzialismo e, d’ora in poi, ripensare ad un nuovo ruolo della Commissione non come a un luogo del romantico ricordo ma a luogo dove connettere professionalità, capacità imprenditoriali e le migliori risorse umane.

